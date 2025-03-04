'Что будет дальше с помощью Америки?' Зеленский – о взаимоотношениях с Трампом, требованиях Путина и достойном мире. Видео

Для Украины важны "нормальные, партнерские отношения" с Соединенными Штатами для реального мира, ведь никто из нас не хочет бесконечной войны. После остановки американской военной помощи президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову, руководителям разведок и дипломатам связаться с Вашингтоном для уточнения информации и диалога.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 4 марта. Новое видео он записал перед зданием Офиса президента

Остановка Вашингтоном помощи для Сил обороны

"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться – Украина и Америка заслуживают на диалог с уважением, на четкую позицию друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", – начал обращение Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев не одну неделю получал разные сигналы, и раньше остановки помощи уже происходили. В частности, гуманитарной, энергетической и военной – в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить.

"Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша устойчивость выше. У нас есть средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", – заявил президент.

Ссора в Белом доме 28 февраля

Украинский президент в очередной раз поблагодарил Штаты за всю поддержку, которая предоставлялась и предоставляется.

Киев стремится к конструктивному сотрудничеству и партнерским отношениям. И "о том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только жалеть".

"Но надо находить силу идти дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров, и вместе делать все, чтобы приблизить мир. И я благодарю всех, кто Украину в этом поддерживает", – прокомментировал Зеленский скандал в Овальном кабинете.

Переговоры с союзниками

4 марта у него были разговоры с президентом Финляндии, премьер-министром Британии, премьер-министром Греции, премьер-министром Хорватии, генсеком НАТО и лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцом (его партия победила на недавних выборах в Бундестаг).

Они заявили о четкой поддержке Украины, за что Зеленский выразил благодарность.

"Есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы. Для нас это прежде всего дополнительная ПВО – дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны. Продолжим консультации, и будут новые общие шаги. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают уважения", – подчеркнул Зеленский.

Ультиматумы Кремля

"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции. И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится – мир будет достойным", – сказал президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. Решение касается всей техники, оружия и боеприпасов для Сил обороны, в том числе оборудования, которое находится в транзитных зонах.

– Это решение Вашингтона в первую очередь повлияет на запасы ракет для ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

– Политики во всем мире бурно отреагировали на такой шаг Трампа и даже сравнили его с принуждением к капитуляции Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!