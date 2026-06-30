Все ищ-за Бандеры: в Польше пригрозили блокировать вступление Украины в Евросоюз

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с резким заявлением касательно европейской интеграции Украины. По его словам, Варшава намерена блокировать попытки Киева вступить в Европейский Союз.

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Член польского правительства объяснил, что причиной этому является чествованием УПА и ОУН. Об этом он рассказал в интервью Polsat News.

Градус между Польшей и Украиной растет

Косиняк-Камыш констатировал, что отношения между Украиной и Польшей движутся "в очень плохом направлении". По его словам, на данным этапе Польшу и Украину разделает исторический спор.

Он заявил, что у Украины возникнут "серьезные проблемы" с вступлением в ЕС, если в Киеве не откажутся от почетаний исторических личностей из УПА и ОУН.

"Мыв ЕС не должны возводить в пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский союз", – сказал министр национальной обороны Польши.

Он также согласился с ведущим в том, что в Киеве существуют определенные силы, которые не хотят, чтобы их страна вступала в Европейский Союз.

Ранее министр национальной обороны Польши констатировал, что отношения между Украиной и Польшей идут "в очень плохом направлении". Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая "эскалация" играет на руку "врагу".

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

Как сообщал OBOZ.UA:

После этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла. Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

Леонид Кучма отметил дружбу Украины и Польши, которые "нужны друг другу как никогда раньше". Он назвал "недружественным" решение президента Навроцкого.

Пресс-секретарь Виктора Ющенко подчеркнула, что эта польская награда была вручена не только конкретному человеку, но и являлась знаком уважения ко всему украинскому народу. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику.

Немецкая историк Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение Зеленского. По ее словам, "поляки забывают, что Украина защищает и их".

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