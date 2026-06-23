Венгрия заблокировала следующий шаг на пути вступления Украины и Молдовы в ЕС – Politico

Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Во вторник, 23 июня, Венгрия выступила против направления соотвектствующего письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени всех 27 членов блока.

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В письме изложена совместная позиция стран ЕС относительно открытия переговорных кластеров для Украины и Молдовы. Об этом изданию Politico сообщили два неназванных дипломата ЕС.

Срок под угрозой

Издание напоминает, как вице-премьер-министр Украины Тарас Качка заявил в начале июня, что уже к середине июля Киев стремится открыть все шесть переговорных кластеров. Но "этот срок сейчас под угрозой", отмечают в Politico.

По словам обоих дипломатов, Будапешт стал единственной столицей, которая выступила против отправки письма в Евросовет и Еврокомиссию от имени всех 27 членов блока.

Такая позиция Венгрии никак не объясняется.

Так или иначе, предложение в ЕС вновь обсудят уже на следующей неделе.

Сдержанная позиция

"Этот шаг соответствует сдержанной позиции венгерского премьера Петера Мадяра в отношении членства Украины в ЕС", – считают в Politico. Издание напоминает, что сам Мадяр не выступил против открытия первого кластера для Украины. Но именно его правительство на прошлой неделе в Брюсселе добилось удаления из письменных выводов встречи лидеров Евросоюза слов об открытии кластеров для Киева "как можно скорее".

Премьер Венгрии объяснял, что это якобы могло бы послать "плохой сигнал" странам Западных Балкан, которые также работают над вступлением в ЕС.

"Всего существует шесть кластеров, и мы не считаем, что открывать их все одновременно – хорошая идея. Отчасти потому, что чернила на первом еще даже не высохли, а отчасти потому, что это послало бы неправильный сигнал странам Западных Балкан Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые годами работали над вступлением в ЕС", – сказал он.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал: Петер Мадяр заявил, что между странами Европейского Союза существуют разногласия относительно дальнейшего продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, после открытия первого переговорного кластера позиции государств-членов относительно следующих этапов "сильно расходятся".

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ситуация со вступлением Украины в Европейский Союз отличается от ситуации со странами Западных Балкан. Дело в том, что наша страна находится в состоянии войны и именно поэтому не сможет стать полноправным членом ЕС, пока конфликт не закончится.

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