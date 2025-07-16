"Призываем оказывать давление на Украину": в Кремле сделали циничное заявление о новом раунде переговоров

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков пожаловался, что Украина якобы не хочет продолжать дипломатический процесс для урегулирования войны. По его словам, "все стороны оказать давление на Киев", чтобы состоялся новый раунд переговоров.

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Рупор Кремля намекнул, что надавить на Украину должен, в частности, президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Песков отметил, что в Кремле слышали от американской стороны "много слов и заявлений" о разочаровании. В то же время Москва надеется, что Соединенные Штаты будут параллельно оказывать давление на Украину, чтобы продолжать переговорный процесс.

"Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов – президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", – сказал Песков.

Также он цинично выдал, что Украина якобы воспринимает все слова о поддержке в свой адрес не как сигнал к миру, а как сигнал к войне. В частности, Песков пожаловался, что поставки вооружения Украине со стороны Запада будут продолжаться.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о "дедлайне" в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп предъявил Кремлю "театральный ультиматум".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство страны-агрессора России пытается уклониться от откровенного разговора о прекращении войны. Россияне называют требования о прекращении огня "странными" и утверждают, что любые требования к Москве "неприемлемы".

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