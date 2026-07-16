"Пришлось преодолевать вызовы войны": Клименко подвел итоги работы на посту главы МВД

Игорь Клименко, который может стать министром обороны, подвел итоги своей деятельности на посту министра внутренних дел Украины за более чем три года. За это время, подчеркнул он, команде МВД пришлось работать в условиях полномасштабной войны и преодолевать беспрецедентные вызовы.

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Своё обращение чиновник начал со слов благодарности всем сотрудникам системы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Работа МВД в условиях войны

По словам Клименко, система МВД выполняла широкий спектр задач в самых сложных условиях. Речь идет о ликвидации последствий российских обстрелов, эвакуации населения с прифронтовых территорий, гуманитарном разминировании, охране государственной границы и поддержании правопорядка.

Кроме того, подразделения МВД принимали непосредственное участие в боевых действиях, давая отпор врагу на самых горячих направлениях фронта.

Укрепление оборонного потенциала и потенциала в сфере безопасности

Во время руководства Клименко была укреплена боевая составляющая Национальной гвардии. В частности, была введена корпусная система управления, созданы корпуса "Азов" и "Хартия", а также сформированы новые боевые бригады, артиллерийские, штурмовые и беспилотные подразделения.

Среди ключевых нововведений – запуск Службы 112 и одноимённого приложения, создание Единого реестра оружия и внедрение процедуры его добровольного декларирования. Также реализован проект "Безбарьерные автошколы" и запущена сеть лицеев с профилем безопасности для детей военнослужащих.

Особое внимание уделили цифровизации услуг. По словам экс-министра, это позволило значительно снизить коррупционные риски, сделать сервисы более доступными, в частности для украинцев за рубежом, и упростить взаимодействие граждан с государством.

Команда и поддержка военных

Клименко подчеркнул, что одним из приоритетов была поддержка военнослужащих. В МВД обновили подходы к реабилитации и развивали программы физического и психологического восстановления.

В то же время ведомство проводило кадровые изменения, привлекая к руководству людей с практическим и боевым опытом. Основными критериями оставались профессионализм, ответственность и добросовестность.

"За каждым решением стоят люди – спасатели, гвардейцы, пограничники, полицейские. Это те, кто всегда там, где опасно, и там, где они нужнее всего", – подчеркнул Клименко.

В конце обращения он поблагодарил всех сотрудников системы МВД за службу и отметил, что и впредь будет работать ради Украины.

"Спасибо каждой и каждому, кому, оглядываясь назад, никогда не будет стыдно за свою работу. Именно по этому принципу я работал и буду продолжать работать ради Украины. Слава Украине!" — резюмировал он.

Напомним, в Верховной Раде возникла неопределенностьв отношении назначения нового министра обороны Украины. Ранее рассматриваемая кандидатура Игоря Клименко не набрала необходимой поддержки, а сам он, по данным депутатов, отказался от должности. В то же время действующий министр обороны Михаил Федоров может получить шанс сохранить свой пост, однако окончательное решение еще не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских военных кругах разгорелась дискуссия о возможных кадровых изменениях в Министерстве обороны. Речь идет, в частности, о дальнейшей судьбе действующего министра обороны Михаила Федорова и вероятном назначении на эту должность Игоря Клименко. Военные, командиры и участники реформ по-разному оценивают ситуацию, отмечая как достижения нынешнего руководства, так и потенциальные риски.

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