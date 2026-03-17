Приоритет – ПВО: Зеленский обсудил со Стармером и Рютте совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 17 марта в Лондоне провели совместную встречу в трехстороннем формате. Главной темой встречи стало совместное производство оружия.

Видео дня

В первую очередь говорили об укреплении украинской противовоздушной обороны и обеспечении ее ракетами, уточнил украинский лидер. В частности, речь шла о "скорейшей реализации решений", которые были приняты во время последнего заседания в формате "Рамштайн", отметили в Офисе президента.

"Важно и в дальнейшем укреплять нашу противовоздушную оборону и обеспечивать ее достаточным количеством ракет для систем ПВО. В частности, нужно как можно быстрее реализовать решения, которые были приняты во время заседания в формате "Рамштайн", и наполнять программу PURL дополнительными взносами", – отметил президент Украины.

Отдельно Владимир Зеленский, Кир Стармер и Марк Рютте обсудили ситуацию вокруг Ирана и ее влияние на Украину и всю Европу.

Британский премьер и генсек НАТО заверили, что "будут прилагать все возможные усилия, чтобы фокус внимания был сохранен на Украине", добавили в Офисе украинского лидера.

Напомним, президент Украины сегодня прибыл с официальным визитом в Лондон. Глава государства уже встретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом ІІІ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Владимир Зеленский совершил визит в Париж. В столице Франции он встретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном и присутствовал на других мероприятиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!