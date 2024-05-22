Принуждение к миру: стремится ли Запад вынудить Украину сесть за стол переговоров с Путиным

Все чаще на Западе можно услышать мнение о том, что на линии фронта нет признаков проигрыша России, а из-за санкций российская экономика хоть и пострадала, но не разрушена. Поэтому предлагают искать другой способ окончания войны, например заморозку и переговоры.

Это не означает усталость от Украины в целом, но тем не менее война продолжается уже третий год и это мало кому нравится. Надо четко понимать, что с каждым днем в большинстве стран, как западных, так и "незападных", будет расти количество тех, кто будет задавать вопросы: а что дальше?

При этом в настоящее время маловероятно, что на переговоры может пойти Путин, ясно давший понять, что строит систему для поддержания долговременной войны. Поэтому Запад должен ответить себе на вопрос, что же действительно делать дальше? Не только активно намекать украинцам на переговоры, но и разобраться – готов ли он поднимать ставки, чтобы Украина реально смогла совершить прорыв и заставить уже сесть за стол переговоров собственно Россию.

Действительно ли Запад стремится посадить Украину за стол переговоров с Россией и что из этого может выйти – в материале OBOZ.UA.

"Скоординированные действия принуждения"

"Западные страны готовят "скоординированные дипломатические действия", чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией", сообщает французская радиостанция Europe 1.

По информации Е1, союзники Украины считают, что Киеву все труднее удерживать линию фронта, поскольку во всех бригадах ВСУ наблюдается "нехватка личного состава". Опасения по поводу большого прорыва со стороны России усилились на фоне продвижения российских войск в Харьковской области.

Как отмечает радиостанция, Украине придется договариваться об окончании войны, "рискуя получить самый плохой сценарий, при котором россияне откроют еще один фронт". При этом непонятно, готов ли украинский президент "сменить костюм героя войны на костюм актера мира".

Различные взгляды на окончание войны

В недавнем разговоре с AFP президент Украины фактически подтвердил тезис о том, что западные партнеры были бы не против, чтобы Украина как можно скорее села за стол переговоров, а война бы прекратилась.

"Украина и ее западные союзники имеют "общие ценности", но "разные взгляды", особенно что касается того, каким должен быть конец войны. Мы хотим, чтобы война завершилась справедливым миром для нас. В то же время Запад хочет, чтобы война завершилась как можно быстрее. Точка. И для них это справедливый мир. Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад опасается, что Россия проигрывает войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла. Поэтому у нас где-то совпадают ценности, а где-то нет. Надо на это здраво смотреть", – цитирует президента Украины AFP.

Почему Запад может стремиться к скорейшим переговорам

На днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас почти точно описала психологическое состояние Запада и причину его стремления к более скорым мирным переговорам.

"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. Страны имеют разные страхи, в частности ядерный страх, страх эскалации, миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", – сказала Каллас.

Естественно, премьер добавила, что Эстония и другие партнеры должны поддерживать Украину столько, сколько нужно, но основной месседж – страх Запада вряд ли куда-то денется.

Именно поэтому в Европе на третий год полномасштабной войны, крупнейшей на континенте после окончания Второй мировой, все еще отсутствует единый подход к помощи Украине и сдерживанию и противодействию Путину.

На сегодняшний день все еще соревнуются несколько концепций, а потому с точки зрения интенсивности участия в войне нет четкой единой позиции. Президент Франции Макрон говорит о возможности введения западных войск на территорию Украины, но в то же время ничего не говорит о возможности использования западного оружия для ударов на суверенной территории РФ. Министр иностранных дел Великобритании Кэмерон исключает возможность ввода войск, но говорит о возможности нанесения ударов. А для канцлера Германии Шольца и ракеты, и западные войска в Украине просто недопустимы. То есть о какой-либо общей европейской позиции относительно участия в войне говорить все еще невозможно.

Как может выглядеть западное перемирие

Два наиболее респектабельных американских международника Ричард Хаас и Чарльз Капчан в ведущем американском журнале по международной политике Foreign Affairs определенным образом смоделировали, почему Запад стремится остановить горячую фазу войны и к чему может стремиться после этого.

Основная мысль статьи – перейти от прямого военного противостояния, в котором, учитывая значительные российские ресурсы, шансы невысокие, к фазе политико-экономической поддержки Украины и столь же постепенному "подавлению" России. Здесь результат, по мнению авторов, более достижим.

Они считают, что предложение перемирия со стороны Украины поставит Россию перед сложной дилеммой. Ей придется либо отвергнуть инициативу перемирия, потеряв тем самым политическую инициативу и оказавшись в неопределенном положении, либо пойти на переговоры. Последнюю возможность авторы не исключают полностью, но все же считают маловероятной.

В общем рекомендация очевидна – перейти к военному удерживанию имеющейся территории и политическому курсу на фиксацию линии противостояния с последующими политико-дипломатическими усилиями для освобождения того, что находится под контролем России. Авторы акцентируют, что в последнем случае у Украины будет преимущество, поскольку на ее стороне будет вся соответствующая западная машина и институты. Также предлагается "подсластить Киеву таблетку", предложив ему (но очень аккуратно и ограниченно) особые отношения с НАТО и ЕС на неопределенный по времени переходный период.

Дополнительные козыри для Украины

Россия может пойти на заморозку войны (если Путин вообще к этому стремится), только если ей не будут задавать вопросы о репарациях, о возвращении оккупированных территорий и о конфискации активов. Поэтому, например, чем ближе мы приближаемся к конфискации суверенных российских активов для помощи Украине, тем больше может появляться желание у России приостановить войну.

Что касается Украины, то здесь тоже возникает несколько но. Например, это и статус ВОТ, и те же репарации, но если мы гипотетически готовы к таким действиям, то нам нужен ответ на важный вопрос – гарантии безопасности. Если НАТО пока не достижимо (а пока так все и выглядит), то в любом случае результатом прекращения военных действий должны быть такие гарантии безопасности для Украины, которые сделали бы невозможным российское нападение. А если Россия после этого прекращения огня все-таки нападет, то Запад участвует в войне вместе с Украиной.

Садиться за стол переговоров сейчас не имеет смысла

"Такие мирные "намеки" существовали всегда, но единственная консолидированная позиция со стороны наших западных партнеров и союзников, оказывающих нам существенную помощь, в этом направлении все же отсутствует. Наоборот, президент США Байден и другие руководители западных стран считают, по крайней мере, официально, что это дело Украины решать, когда вообще садиться за стол переговоров. Вместе с тем было высказано мнение, что перед тем, как вообще задавать этот вопрос о переговорах с РФ, Украине нужно предоставить достаточно оружия и помощи, чтобы она вела этот процесс с. позиции силы. То есть любые переговоры будут иметь смысл только после того, как Украина получит преимущество и отвоюет оккупированные территории" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко .

"Хотя опять же некоторые намеки на переговоры даже в нынешней ситуации присутствуют. Так, например, недавно была довольно показательная статья в Foreign Affairs, а это влиятельное СМИ, о переговорах в Стамбуле. И там был такой месседж, что то, что говорили с обеих сторон переговорщики, может быть использовано в дальнейших переговорах. Это одна из таких идей стратегического порядка, которая обсуждается в западном политическом истеблишменте. То есть такие намеки действительно есть. Но предпосылок для ведения переговоров сейчас нет", – отмечает Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, сегодня нет даже какой-то минимально-формальной политической базы для ведения переговоров. По словам Мережко, например, Минские соглашения – это была такая база. И Россия не только не выполнила, но просто разорвала и грубо нарушила их.

Хотя, интересно, что Путин накануне визита в Китай в интервью китайским СМИ несколько параграфов посвятил переговорам. Мол, Россия вроде бы готова к этому процессу. То есть это, скорее, признак ослабления РФ. Они понимают, что эта война на истощение влияет на их экономику. И чем больше это влияет, чем сильнее действуют санкции и происходит ослабление России, тем больше Путин понимает угрозу для себя, тем больше он будет посылать сигналы относительно переговоров", – отметил Александр Мережко.