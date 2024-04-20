'Придут с угрозами и танками': у Зеленского отреагировали на приглашение РФ на годовщину высадки в Нормандии

На днях во Франции объявили, что пригласили российскую делегацию на 80-летие высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой, но без российского диктатора Владимира Путина. В Украине на этот шаг организаторов памятных мероприятий Mission Libération отреагировали утверждением, что подобная "легализация" агрессора является поощрением его к новым убийствам и геноциду.

Так что приглашать Россию на любое мероприятие следует только тогда, когда очень хочется, чтобы агрессор таки пришел – с угрозами и танками, как это делает десятилетие за десятилетием. Об этом в своем профиле в сети Х написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он достаточно резко отреагировал на новость о решении организаторов памятных мероприятий к годовщине высадки в Нормандии прислать приглашение России – пусть и без Путина, который приглашение не получит из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Повторю аксиоматические вещи... Я понимаю, что некоторым хотелось бы вернуться в "сладкое довоенное время", где Россию немного боялись, но активно и выгодно вели с ней дела, обменивались продажными улыбками и ходить друг к другу на пафосные мероприятия. Но нет. Это не сработает. Потому что сегодня РФ сбросила все декоративные маски, вернула на лицо гримасу ненависти и хочет просто убивать, нападать, уничтожать", – написал Подоляк.

Он подчеркнул: те, кто, закрывая глаза на реальность, толерует агрессора – не только подталкивают его к ужесточению преступлений, которые он совершает прямо сейчас, но и приглашают к новым злодеяниям.

"Любое приглашение России на любое мероприятие (встречи на высшем уровне, празднование, игры, дискуссии) всегда направлено на стимулирование агрессии, поощрение к убийствам, максимизацию геноцидной составляющей войны. Это должно быть реализовано, когда очень хочется увидеть лицо агрессивного "русского мира", который своими действиями демонстративно оскорбляет современную гуманистическую цивилизацию. Тогда они обязательно придут – с угрозами и танками", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, операция "Нептун" или высадка войск в Нормандии – это морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами союзников - США, Великобритании, Канады и других против нацистской Германии.

На днях в Mission Libération, организующей памятные мероприятия к годовщине высадки в Нормандии, объявили о намерении пригласить на 80-летие операции Россию.

"Учитывая обстоятельства (войну РФ против Украины. – Ред.) Путин не будет приглашен. Россия, однако, будет приглашена, чтобы быть представленой через свою роль и жертвы среди советских народов, а также ее вклад в победу 1945 года", – объяснили они.

Напомним, глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что "не в интересах Франции разговаривать с Россией". С таким комментарием он выступил после того, как в телефонном разговоре между французскими и российскими чиновниками были озвучены различные версии по поводу теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" с более сотни человеческих жертв. По итогам этого разговора французы в очередной раз убедились, что Москва не гнушается откровенной ложью.