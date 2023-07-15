Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом и посетил Бучу и Ирпень. Фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в Украину и посетил Бучу и Ирпень под Киевом, пострадавшие от российской агрессии. Визит не был анонсирован.

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Об этом 15 июля сообщили в офисе южнокорейского лидера, передает Yonhap. Как рассказал старший секретаря президента по связям с прессой Ким Ын Хе, Юн и первая леди Ким Кеон Хи прибыли в Украину ранее в тот же день из Польши.

Президент Южной Кореи планирует возложить венок к памятнику погибшим в войне перед встречей на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Этот визит завершает двухэтапную поездку, в ходе которой он ранее посетил Литву на саммит НАТО, а затем посетил Польшу с официальным визитом", – говорится в сообщении.

В свою очередь в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что генпрокурор Андрей Костин показал Юн Сок Ёлю и его жене места преступлений оккупантов в Буче. Он поблагодарил президента Южной Кореи за его жесткую позицию и подчеркнул, что мир не имеет права мириться с масштабными нападениями на гражданское население.

"Украина ценит поддержку Южной Кореи на международной арене, в частности в ООН, и поддержку Формулы мира президента Зеленского. Сегодня мы посетили Бучу, чтобы собственными глазами увидеть последствия людоедской тактики России, направленной на уничтожение мирных украинцев. За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений", – сказал генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 июля президент Польши Анджей Дуда и Юн Сок Йоль подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления Украины.

– Ранее в США заявили, что будут приветствовать предоставление летального оружия Украине от Южной Кореи. В Госдепе подчеркнули, что предоставление любого вида поддержки является "суверенным решением каждого государства".

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