Польша и Южная Корея договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины после войны: подписан меморандум

Польша и Южная Корея договорились помогать Украине. В четверг, 13 июля, президенты Анджей Дуда и Юн Сок Йоль подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления нашей страны.

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Об этом сообщило южнокорейское издание The Chosun Ilbo.

Президент Республики Корея Юн Сок Йоль посетил Польшу с официальным визитом. В президентском дворце в Варшаве прошла встреча на высшем уровне лидеров обеих стран.

В ходе встречи Юн Сок Йоль и Анджей Дуда подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области обновления Украины. Однако о деталях этого меморандума пока не сообщается.

"Мы договорились, что Южная Корея и Польша могут быть оптимальными партнерами по восстановлению Украины", – сказал президент Южной Кореи на совместной пресс-конференции после встречи.

Также Юн Сок Йоль отметил, что он вместе с Дудой согласился работать в духе солидарности друг с другом, чтобы защитить международный порядок, основанный на международно признанных нормах.

"Мы решили продолжать поддерживать его", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Южная Корея присоединилась к странам, поддерживающим реализацию формулы мира, представленной президентом Украины Владимиром Зеленским. В Сеуле также рассматривается возможность участия в восстановлении нашей страны.

Также Южная Корея приступила к передаче Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы передаются Пентагону, согласно внутренним договоренностям между странами, и уже Вашингтон отправит их в Киев.

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