США будут приветствовать предоставление военной помощи Украине от Южной Кореи – Госдеп

В США прокомментировали возможность поставки Украине летальной помощи со стороны Южной Кореи. Там заверили, что поддержат такое решение.

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Это касается не только Южной Кореи, но и любой другой страны. Об этом во время брифинга во вторник, 11 июля, сказал спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я скажу, что мы будем приветствовать решение любой страны оказать поддержку – будь то поддержку в сфере безопасности, экономическую поддержку или другую помощь Украине в этом конфликте", – отметил он.

Миллер добавил, что предоставление Украине любого вида поддержки является "суверенным решением каждого государства".

Ранее Южная Корея присоединилась к странам, поддерживающим реализацию формулы мира, представленной президентом Украины Владимиром Зеленским. В Сеуле также рассматривают возможность участия в восстановлении нашей страны.

Напомним, что 10 июля Южная Корея направила в Украину очередной военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью и нелетальными военными материально-техническими средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что южнокорейское правительство готово способствовать контрнаступлению, которое готовит армия ВСУ, и передаст для операции сотни тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы будут переданы Пентагону, согласно внутренним договоренностям между странами, а затем уже Вашингтон отправит их Киеву.

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