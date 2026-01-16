Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки ради мира

Президент Чехии Петр Павел полагает, что Украина будет вынуждена пойти "на болезненные уступки" для того, чтобы завершить войну с Россией. Он считает, что без США не будет решения главного вопроса.

Об этом он сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также добавил, что Прага, как и вся Европа, должна работать над своим долгосрочным вкладом.

"Это болезненно для Европы, что все-таки ключевую роль играют Соединенные Штаты. Но это не означает, что Европа и европейские страны должны быть в стороне от этих усилий. Я считаю, что в мирном плане есть и ряд болезненных уступок, на которые Украина должна пойти и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", – сказал Павел.

В то же время президент Чехии подчеркнул, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы "предложенное решение было приемлемым".

Напомним, в пятницу, 16 января, Петр Павел прибыл в Киев, где встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Оба президента приняли участие в чествовании памяти погибших на войне, а также чешский президент получил от украинского лидера орден как символ благодарности за последовательную поддержку Украины, оборонную помощь и личную вовлеченность Павела в укрепление украинско-чешского партнерства на фоне полномасштабной войны с Россией.

До этого чешский президент посещал Львов, где встретился с председателем ЛОГА Максимом Козицким и мэром города Андреем Садовым. Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам.

Напомним, 12 января министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Киев. В рамках визита глава МИД рассказал о новом пакете помощи для Украины стоимостью 400 миллионов долларов, из которых 200 миллионов сразу направят на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев посетили с визитом советники по вопросам нацбезопасности стран Европы. Также среди прибывших есть делегаты из Канады, НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии. Встреча была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским вначале 2026 года.

