УкраїнськаУКР
русскийРУС

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки ради мира

Илья Рябинин
Новости политики
2 минуты
6,0 т.
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки ради мира

Президент Чехии Петр Павел полагает, что Украина будет вынуждена пойти "на болезненные уступки" для того, чтобы завершить войну с Россией. Он считает, что без США не будет решения главного вопроса.

Видео дня

Об этом он сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также добавил, что Прага, как и вся Европа, должна работать над своим долгосрочным вкладом.

"Это болезненно для Европы, что все-таки ключевую роль играют Соединенные Штаты. Но это не означает, что Европа и европейские страны должны быть в стороне от этих усилий. Я считаю, что в мирном плане есть и ряд болезненных уступок, на которые Украина должна пойти и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", – сказал Павел.

В то же время президент Чехии подчеркнул, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы "предложенное решение было приемлемым".

Напомним, в пятницу, 16 января, Петр Павел прибыл в Киев, где встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Оба президента приняли участие в чествовании памяти погибших на войне, а также чешский президент получил от украинского лидера орден как символ благодарности за последовательную поддержку Украины, оборонную помощь и личную вовлеченность Павела в укрепление украинско-чешского партнерства на фоне полномасштабной войны с Россией.

До этого чешский президент посещал Львов, где встретился с председателем ЛОГА Максимом Козицким и мэром города Андреем Садовым. Во время визита обсуждалась ситуация с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам.

Напомним, 12 января министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Киев. В рамках визита глава МИД рассказал о новом пакете помощи для Украины стоимостью 400 миллионов долларов, из которых 200 миллионов сразу направят на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев посетили с визитом советники по вопросам нацбезопасности стран Европы. Также среди прибывших есть делегаты из Канады, НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии. Встреча была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским вначале 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!