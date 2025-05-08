Президент Азербайджана отказался лететь к Путину на 9 мая: названа официальная причина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался лететь в Москву на парад Кремля 9 мая по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Россиянам было сказано, что он будет участвовать во внутренних мероприятиях своей страны.

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Об этом 7 мая заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. "Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", – сказал в комментарии российским пропагандистам.

Ранее Ушаков говорил, что на парад 9 мая в Москву Кремлем приглашены 29 лидеров стран, в том числе Алиев.

Отношения РФ и Азербайджана ухудшились после того, как в декабре 2024 года самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, отмечает российское издание "Медуза".

СМИ сообщали, что причиной крушения была работа российской ПВО.

Пос­ледний раз Ильхам Алиев был на параде в Москве в 2015 году.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее пообещал прибыть на парад в Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая в Москву вылетел президент Сербии Александар Вучич. По пути его самолет вынужденно останавливался в Баку – борт не мог продолжить путь из-за угрозы обстрелов Московской области.

В то же время известно, что Вучичу и премьеру Словакии Роберту Фицо не было разрешено лететь в Москву через небо над Польшей, Литвой и Латвией.

В Москву уже прибыли председатель Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президенты Кубы, Монголии, Экваториальной Гвинеи,

Кроме того, по данным Der Spiegel, на парад Кремля приедут пять депутатов Европарламента.

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