Что стоит за визитом Си Цзиньпина в Москву: названа главная цель

Глава Китая Си Цзиньпин воспользуется своим визитом в Москву 9 мая, чтобы показать тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он ставит целью ослабить США на международной арене.

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Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg, опубликованной 6 мая. Как отмечается, в ходе своей четырехдневной поездки, которая стартует в среду, 7 мая, Си проведет первые личные переговоры с Путиным с тех пор, как президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на товары их Китая.

Он также посетит парад на Красной площади в честь 80-й годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне – это станет сигналом того, что недавнее потепление в отношениях между США и Россией не повлияло на отношения Пекина с Москвой "без границ".

Изменение Трампом торговой и оборонной политики США пошатнуло связи с союзниками от Европы до Японии и отдалило Штаты от глобальных институтов, таких как ООН, пишет Bloomberg.

Этот хаос сыграл свою роль в миссии Китая по противодействию мировому порядку, возглавляемому США, – задаче, ради которой он объединился с РФ, когда тогдашний президент США Джо Байден сплотил партнеров для сдерживания военной мощи обеих стран, особенно после вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года, говорится в статье.

"Главное в повестке дня – какие возможности есть и как координировать действия России и Китая, чтобы использовать эти четыре года (правления Трампа. – Ред.) для уничтожения гегемонии США", – сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в России.

По его словам, Си и Путин захотят "помочь Трампу разрушить американское превосходство и прийти к многополярному мировому порядку, в котором Россия и Китай смогут процветать".

Тогда как Трамп продвигает внешнюю политику "Америка прежде всего", чтобы утвердить глобальное господство США, Китай позиционировал себя как более стабильную сверхдержаву посредством "потока хитрых пропагандистских видео и дипломатических контактов со странами, застигнутыми врасплох действиями США".

Си возглавит ряд лидеров Глобального Юга на параде в Москве, таких как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, – это будет напоминанием о том, что многие страны поддерживают связи с РФ.

Поскольку Трамп заявил на этой неделе, что первые торговые соглашения могут быть заключены в течение нескольких дней, Си получит возможность предостеречь других лидеров от заключения пактов, которые "предают Пекин".

Как заявил Федор Лукьянов, глава российского Совета по внешней и оборонной политике РФ, который консультирует Кремль, визит Си Цзиньпина в Москву показывает, что "партнерство между Россией и Китаем развивается независимо от усилий Вашингтона".

А посещение парада Си является знаком "солидарности с РФ", заявил Лукьянов.

Поскольку Трамп "теперь обхаживает Путина", Си может предложить больше выгоды Кремлю во время этой поездки, говорит Нил Томас, специалист по китайской политике в Центре анализа Китая Института политики азиатского общества.

"Возможно, именно тогда Пекин решит сыграть хорошо в паре вещей, которые хочет Россия, например, в "Силе Сибири-2", – сказал он.

Так, РФ добивается согласия Китая на проведение крупного газопровода "Сила Сибири 2", который пройдет через Монголию.

Пекин не спешит заключать соглашение, ссылаясь на то, что у него нет острой необходимости в дополнительном топливе и он предпочитает поддерживать различные варианты поставок, не полагаясь на одну страну.

"Любая напряженность, вызванная достигнутым при посредничестве команды Трампа прекращением войны в Украине или замедлением торговли между двумя сторонами, по-видимому, перевешивается общей целью – бросить вызов могуществу США на мировой арене", – пишет агентство.

Bloomberg также указывает, что накануне визита Си Цзиньпина Путин подчеркнул "стратегические" связи РФ с Китаем в документальном фильме, показанном на российском госТВ 4 мая.

"Турбулентность в мире не уменьшилась, а только возросла, и у нас такие надежные, стабильные отношения, что сам факт их существования укрепляет глобальную стабильность", – заявил диктатор.

Китай и РФ хотят создать новую модель отношений крупных держав, считает Ван Ивэй, профессор международных отношений в Университете Жэньминь и бывший дипломат, которого считают близким к китайскому правительству.

"Система США больше управляется США, она неравноправна, она не инклюзивна. Китай и Россия всегда нуждаются друг в друге, чтобы поддерживать многополярный мир", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, бразильские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что президент Лула да Силва поедет в Москву с двойной целью. Кроме новой попытки сделать Бразилию посредником в мирном урегулировании войны РФ против Украины, он подаст сигнал о "независимости бразильской внешней политики".

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