На парад к Путину приедут пять депутатов Европарламента – Der Spiegel

По данным СМИ, на парад в Москву в честь 9 мая приедут пять депутатов Европейского парламента. Это, в частности, два немецких депутата от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених.

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Об этом пишет Der Spiegel. Отмечается, что европейские депутаты являются частью делегации, визит которой уже заинтересовал высшие российские круги.

По информации издания, список приглашенных был заранее подан на утверждение, в частности, в министерство обороны России. Кроме немецких политиков, в РФ ждут еще трех евродепутатов из Чехии, Кипра и Словакии, их имена в публикации не называются.

Фирмених и фон дер Шуленбург тем временем объявили, что примут участие в торжествах по случаю годовщины победы во Второй мировой войне. В Москве евродепутаты также хотят "провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры".

После визита в РФ также запланирована их поездка в Киев. Сообщается, что контакт с украинским посольством уже установлен.

Ранее мы писали о том, что 7 мая президент Сербии Александар Вучич вылетел в Москву, где у него запланирована двусторонняя встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и участие в параде 9 мая. По дороге самолет президента вынужденно останавливался в Баку (Азербайджан).

Кроме Вучича на празднование в Москву уже прибыли глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнагийн Хурелсух и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин хочет организовать масштабное празднование 9 мая на Красной площади в Москве. Для этого российские власти приглашали посетить парад лидеров иностранных государств, послов и других чиновников. На самом высоком уровне, как ожидает Кремль, будут представлены 29 стран, в том числе три частично признанные.

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