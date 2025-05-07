Самолет Вучича по дороге в Москву вынужденно останавливался в Баку: в чем причина и кто уже прибыл на парад Путина

В среду, 7 мая, около 11:00 президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, где у него запланирована двусторонняя встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и участие в параде 9 мая. По дороге самолет президента вынуждено останавливался в Баку (Азербайджан).

Видео дня

Полет пришлось прервать, поскольку самолету не разрешили продолжать путь к российской столице из-за угрозы обстрела региона. Об этом писал портал Blic.

Перелет Вучича был признан небезопасным, а аэропорты Москвы в тот момент были закрыты.

В предыдущие несколько дней аэропорты в нескольких российских городах тоже брали паузы в работе из-за атак украинских БПЛА. Закрытие воздушного пространства 6 мая продлилось около 15 часов.

Добавим: около 15:40 роспропаганда заявила, что самолет сербского президента все же вылетел из Баку в Москву.

Известно, что в пятницу, 9 мая, у Вучича, кроме "победного" российского парада, запланирована встреча с Путиным.

Латвия, Литва и Польща запретили перелет президента Сербии в Москву над своей территорией. Поэтому неизвестно, по какому воздушному коридору Вучич направлялся в столицу государства-агрессора.

Добавим: в России жаловались, что украинская дальнобойная атака в ночь на среду, 7 мая, была самой массированной. Мол, Силы обороны запустили по территории РФ примерно 450-550 средств поражения.

Из-за перебоев в работе аэропортов россияне стояли по несколько часов в "Шереметьево", чтобы сдать или обменять билеты на отмененные рейсы.

Ожидание в очередях в некоторых случаях достигало нескольких часов, поэтому сотрудники аэропорта даже начали раздавать людям бесплатную воду.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин хочет организовать масштабное празднование 9 мая на Красной площади в Москве. Для этого российские власти приглашали посетить парад лидеров иностранных государств, послов и других чиновников. Более трети друзей РФ под разными предлогами отказались от приезда.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что прибудет на празднование окончания Второй мировой войны в Москву.

По состоянию на вечер среды в Россию уже прибыл президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Его самолет приземлился в московском аэропорту "Внуково-2".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!