Премьер Индии отказался ехать в Путин на парад 9 мая: названа причина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался приехать в Москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне. Страна будет представлена, но "не на высшем уровне" якобы в связи с обострением конфликта с Пакистаном.

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Об отказе Моди принять приглашение российского диктатора Владимира Путина заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. "Индия будет представлена, но не на высшем уровне", – заявил он, не уточнив причину отказа Моди.

При этом Песков добавил, что среди гостей парада будет глава Китая Си Цзиньпин.

"Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся", – сказал пресс-секретарь Путина.

В то же время The Times of India со ссылкой на источники сообщает, что Индию на параде на Красной площади в Москве представит министр обороны страны Раджнатх Сингх.

А источник кремлевского агентства ТАСС в индийском правительстве, говоря от причине отказа Моди приехать в Москву, намекнул на конфликт Индии с Пакистаном.

"Премьер-министр не поедет. Cейчас такая ситуация, происходят определенные события", – сказал он.

Еще в феврале источники пропагандистов сообщали, что визит Моди в Москву на 9 мая состоится "с большой вероятностью", также якобы рассматривалось участие военных ВС Индии в параде.

Всего, как ожидается, на парад в РФ приедут лидеры 20 стран. Это вдвое больше, чем годом ранее, когда приглашение Путина приняли лишь девять лидеров.

Что известно о конфликте Индии и Пакистана

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в среду министр информации Пакистана Атаулла Тарар заявил, что располагает "достоверными разведданными" о том, что Индия намерена нанести военный удар по Пакистану в течение следующих 24-36 часов.

Противостояние двух ядерных держав, которое по мнению аналитиков, может перерасти в полномасштабный конфликт, обострилось после в теракта в индийском Кашмире, когда были убиты по меньшей мере 32 туриста.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 29 апреля заявил, что дал армии оперативную свободу самим решать, "как ответить" на теракт. Эта свобода, по его словам, распространяется на "форму, цели и время" ответа.

Министр обороны Пакистана Хавадж Асиф 28 апреля заявил о неизбежности вторжения Индии и готовности Исламабада применить ядерное оружие в случае необходимости.

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