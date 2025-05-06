Президент Бразилии собрался к Путину с очередным 'мирным планом'

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва едет в Москву для участия в параде на Красной площади 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Его цель будет двойной: кроме новой попытки сделать Бразилию посредником в мирном урегулировании войны РФ против Украины, он подаст сигнал о "независимости бразильской внешней политики".

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Об этом пишет бразильская газета O Globo, ссылаясь на источники в правительстве страны. Как отмечается, Лула де Силва должен выехать во вторник, 6 мая, и прибыть в РФ в конце недели.

Там он проведет двустороннюю встречу с диктатором Владимиром Путиным и посетит парад в Москве "вместе с левыми диктаторами", такими как президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель, пишет газета.

"По словам собеседников из бразильского правительства, поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки позиционировать Бразилию как мирного посредника в конфликте между РФ и Украиной, она также подаст сигнал о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам", – говорится в статье.

Ожидается, что Лула сообщит Путину, что Бразилия имеет полномочия активно участвовать в посредничестве по мирному соглашению между РФ и Украиной.

Будучи председателем БРИКС, страна начала выступать за участие группы в любых переговорах по мирному соглашению.

Члены правительства Бразилии считают, что Москва якобы продемонстрировала большую готовность к диалогу, и признают, что США стали главным стимулом для этого, говорится в статье.

Профессор истории в Университете Сан-Паулу и специалист по России Анджело Сегрилло говорит, что присутствие президента Бразилии в Москве 9 мая воспринималось бы как нечто естественное, если бы не текущий контекст.

По его словам, Лула де Силва не хочет присоединяться "лишь к одному лагерю" и не хочет отдаляться от США и других стран Запада, но также "не хочет пропустить то, что он считает поездом будущего, а именно, сторону БРИКС с Китаем и Россией".

"Эта ситуация еще больше осложнилась с приходом к власти администрации Трампа", – сказал Сегрилло.

На встрече Лулы и Путина также будут обсуждаться двусторонние отношения между Бразилией и РФ с упором на расширение торговли и инвестиций.

Двусторонняя торговля между двумя странами в 2024 году составила 12,4 млрд долларов, при этом дефицит с бразильской стороны составил 9,5 млрд долларов. Основные товары, закупаемые у россиян, – дизельное топливо и удобрения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лула да Силва обвинил президента США Дональда Трампа в желании "стать императором мира" и призвал "уважать суверенитет" других стран. По словам президента Бразилии, последние 70 лет показали, что только демократия является лучшим политическим устройством из всех возможных.

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