Премьер Японии Кисида Фумио прибыл с визитом в Киев: запланированы переговоры с Зеленским

Премьер-министр Японии Японии Кисида Фумио во вторник, 21 марта, совершил неанонсированный визит в Украину, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. У них запланированы переговоры.

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Это стало первой поездкой главы японского правительства в нашу страну после полномасштабного вторжения РФ. О прибытии политика в украинскую столицу сообщил телеканал NHK (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

СМИ называют "крайне необычным" для японского премьера посещать иностранную страну без предварительного уведомления. Вероятно, его прибытие в Киев не афишировалось по соображениям безопасности. Журналисты отмечали, что он оставался единственным из лидеров стран G7, кто пока не посещал украинскую столицу.

На встрече с украинским лидером Кисида Фумио передал намерение Японии продолжать усилия и продемонстрировать решимость G7 твердо поддерживать международный порядок. Как представитель страны, председательствующей в "Большой семерке", он заявил о дальнейшей солидарности и поддержке Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Японии Кисида Фумио и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 18 марта, провели переговоры в Токио. Они договорились сотрудничать с союзниками, чтобы продлить жесткие санкции против России и помощь Украине.

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