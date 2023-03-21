Премьер-министр Японии едет в Украину с визитом – NHK

Премьер-министр Японии Кисида Фумио 21 марта посетит Украину. Он приедет в Киев и проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает NHK. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как политик в сопровождении охраны садится в украинский поезд.

Примечательно, что СМИ называют "крайне необычным" для японского премьера посещать иностранную страну без предварительного уведомления. Вероятно, его прибытие в Киев не афишировалось по соображениям безопасности.

Кисида Фумио получил приглашение посетить Украину во время телефонного разговора с Зеленским в январе. Однако тогда возникли проблемы безопасности и обеспечения расписания поездки, пояснили японские чиновники.

На этот раз отмечается, что глава правительства Японии доберется до Киева наземным путем, избегая воздушного пространства над Украиной. График визита не был обнародован для прессы.

Ожидается, что на встрече с украинским лидером Кисида Фумио передаст намерение Японии продолжать усилия и продемонстрировать решимость G7 твердо поддерживать международный порядок. Как представитель страны, председательствующей в "Большой семерке", он заявит о дальнейшей солидарности и поддержке Украины.

В Киев японский премьер прибыл после переговоров в Индию, где он провел два дня. В дальнейшем премьер-министр Японии планирует провести саммит G7 в Хиросиме в мае 2023-го, председательствуя в "Большой семерке". Однако он является единственным лидером среди стран G7, который еще не посещал украинскую столицу.

Напомним: 18 марта премьер Японии провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Токио. Они договорились сотрудничать с союзниками, чтобы продлить жесткие санкции против России и помощь Украине.

Перед этим Япония ввела санкционные ограничения против РФ. В них попали 48 россиян и их приспешников из восточных и южных регионов Украины, 73 организации, а также российский банк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2022-го правительство Японии внесло специальные изменения в законодательство, чтобы оказывать Украине военную помощь. Хотя страна традиционно придерживается одного из самых строгих в мире подходов к экспорту вооружений, который в большинстве своем не позволяет японским оборонным компаниям и государственным учреждениям экспортировать или даже передавать военное оборудование в другие государства.

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