Премьер Польши сравнил договоренности Путина с Меркель с пактом Молотова-Риббентропа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Он возмутился из-за ее договоренностей о поставках энергоресурсов из России, проведя параллели с пактом Молотова-Риббентропа, который сделал возможным Вторую мировую войну.

Об этом пишет PAP. Моравецкий сделал заявление после государственных мер по случаю 84-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу.

Он отметил, что 17 сентября напоминает о "зловещих последствиях российско-германского союза".

"Мы также напоминаем себе о современных опасностях немецко-российского альянса. Именно этот союз привел к возможности нападения России на Украину в первую очередь из-за той кошмарной газовой, сырьевой политики, которую проводила Германия", – сказал он.

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Моравецкий также раскритиковал своего предшественника на должности – лидера оппозиционной "Гражданской платформы" Дональда Туска. Он обвинил его в якобы пророссийскости и сближении с Германией.

"Так же, как был пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы очень хорошо знаем, так же, де-факто, был газовый и сырьевой пакт Меркель-Путина. И именно этот пакт привел к зависимости в значительной степени значительной части Европы и привел к катастрофе, в частности, и в Польше, и главным исполнителем этого пакта Меркель-Путин был Дональд Туск", – сказал польский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моравецкий заявил, что Польша продолжит запрет на импорт зерна из Украины по ее окончании 15 сентября. Запрет продолжит действовать в стране, невзирая на то, какое решение примет Европейский Союз (ЕС).

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