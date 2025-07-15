Премьер Латвии прибыла с визитом в Киев и заверила в поддержке Украины. Фото

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла 15 июля в Киев. Она примет участие в праздновании Дня украинской государственности и проведет встречи с украинскими чиновниками.

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О прибытии в украинскую столицу Силиня написала в своем аккаунте в сети Х. Она заверила, что Латвия будет оставаться с Украиной до достижения справедливого и прочного мира.

"По приглашению президента Украины Владимира Зеленского я прибыл в Киев, Украина, для участия в церемонии празднования годовщины Украинской государственности и встречи с высокопоставленными чиновниками Украины. Латвия была, есть и будет вместе с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", – написала Силиня.

Она также опубликовала фотографию с киевского железнодорожного вокзала.

Напомним, в начале июля стало известно, что Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria. OBOZ.UA рассказывал, чем они помогут ВСУ.

А в мае Латвия передала Украине крупную партию БПЛА в рамках "Коалиции дронов".

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