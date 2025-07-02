Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria: чем они помогут ВСУ. Фото

Украина получит от Латвии 42 бронетранспортера Patria 6x6 и другое военное оборудование. Соответствующие поставки латвийское правительство одобрило во вторник, 1 июля.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии. В ведомстве отметили, что бронетранспортеры, которые Рига передаст Киеву, были заказаны в начале года.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс пообещал, что первые машины будут отправлены уже в ближайшее время.

"В ближайшее время мы поставим Украине первые из 42 бронетранспортеров Patria, произведенных в Латвии. Я убежден, что наши бронетранспортеры Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе с агрессором", – отметил Спрудс.

Он добавил, что в этом и следующем году Латвия предоставит Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта.

В ведомстве отметили, что поставки этих бронетранспортеров в Украину не повлияют на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил Латвии.

БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

БТР Patria 6×6 – это шестиколесный бронетранспортер производства финской оборонно-промышленной компании Patria.

Он предназначен в первую очередь для транспортировки военных, но также может быть адаптирован для других задач.

Базовая платформа может быть адаптирована в соответствии с различными потребностями с добавлением таких функций как: системы плавания, лебедки, усиленной брони и различных систем оружия.

Оружие которое можно установить на БТР Patria варьируется от пулемета до 25/30 мм систем прямого огня среднего калибра и 120 мм башенной минометной системы Patria Nemo.

Бронетранспортер скомпонован так, что водитель и командир сидят впереди, моторный отсек позади водителя и задний отсек для военного и специального оборудования. Проход в правой части позволяет перемещаться между передним и задним отделениями.

Ожидаемый срок службы этого БТР – более 30 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Латвия передала Украине новую партию военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Киев получил 1500 ударных беспилотников в рамках международной инициативы "Коалиция дронов".

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