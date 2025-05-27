Латвия передала Украине крупную партию БПЛА в рамках "Коалиции дронов": министр обороны раскрыл детали

Латвия передала Украине новую партию военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Киев получил 1500 ударных беспилотников в рамках международной инициативы "Коалиция дронов".

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Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на своей странице в социальной сети Х в понедельник, 26 мая. Глава оборонного ведомства отметил, что Украина получит еще 1500 боевых дронов от Латвии, не уточнив конкретных сроков их отправки.

"Еще 1500 боевых беспилотников поставляются в Украину из Латвии. Две латвийские компании поставят 12 000 дронов в первой половине года в рамках международной коалиции дронов", – говорится в сообщении.

В комментариях глава минобороны Латвии добавил, что финансирование на покупку БПЛА поступает из Фонда коалиции дронов. В него Латвия внесла 5 миллионов евро. Две латвийские компании прошли конкурсный отбор и получили средства на поставку дронов.

Как известно, Латвия вместе с Великобританией возглавляет "коалицию дронов" в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Страны регулярно отчитываются о поставках БПЛА Силам обороны Украины. Всего в коалицию входят 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Германия, Швеция, Норвегия и Украина.

В марте 2025 года Рига поддержала инвестирование в производство украинских беспилотников 10 млн евро. Еще 20 млн евро правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате "коалиции дронов".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025-го страны-партнеры по Коалиции дронов приняли решение о выделении €20 миллионов на закупку тактических разведывательных БПЛА (ISR) для Сил обороны Украины. Поставка ожидается в течение трех месяцев.

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