Макрон и фон дер Ляен поедут в Китай: будут говорить об Украине

В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетят Пекин. Они собираются встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином для переговоров относительно войны России против Украины.

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Французский лидер уже подтвердил визит, добавив, что европейский дипломат будет сопровождать его. Об этом сообщает издание DW, ссылаясь также на спикера Еврокомиссии, который не озвучил подробностей поездки.

Отметим, что после саммита лидеров ЕС, который 23-24 марта прошел в Брюсселе, Макрон заявил, что попросил главу Еврокомиссии поехать в КНР, чтобы представить там "единый голос". Он призвал Пекин помочь убедить Москву прекратить войну против Украины.

В феврале Китай представил документ с призывом к срочным мирным переговорам и "политическому урегулированию". Макрон назвал эти усилия Пекина положительными, однако подчеркнул, что мира в Украине можно достичь только после вывода с ее территории войск РФ.

Незадолго до совместной поездки Макрона и фон дер Ляен, 31 марта, КНР посетит премьер-министр Испании Педро Санчес. На пресс-конференции после саммита ЕС он заявил, что Китай является "глобальным игроком", поэтому, очевидно, что европейские лидеры должны "прислушаться к его голосу", чтобы понять, смогут ли все они вместе положить конец этой войне.

Со своей стороны верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложения Пекина по прекращению войны в Украине свидетельствуют о том, что Китай не хочет полностью присоединяться к России. По его мнению, ЕС должен приветствовать это даже если западные лидеры четко дали понять, что не рассматривают китайскую инициативу как полноценный так называемый мирный план.

"Поскольку Россия приветствовала предложения Китая, он выступает в роли, которую, по моему мнению, мы должны продвигать", – добавил главный европейский дипломат.

Боррель подчеркнул, что Европа приветствует любые попытки Пекина дистанцироваться от войны России против Украины. По его словам, партнерство Китая с РФ – не безгранично, несмотря на противоположную риторику. Свою позицию он объяснил тем, что хотя Пекин установил тесные экономические и дипломатические связи с Москвой, он не создал военного союза с ним и "не снабжал оружие, чтобы помочь РФ в войне против Украины".

"Эта безграничная дружба, кажется, имеет определенные пределы. Китай не пересек ни одной красной линии для нас", – убежден Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный военный преступник России Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Москве обсудили так называемый мирный план Китая по урегулированию войны РФ против Украины. В то же время китайский лидер и кремлевский диктатор не поднимали вопроса украинской "формулы мира".

Глава КНР после встречи с российским коллегой заявил, что Пекин выступает за возобновление переговоров Украины и РФ. Аналитики ISW считают, что ожидания Путина от переговоров с Си Цзиньпином не оправдались.

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