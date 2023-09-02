Премьер Эстонии получила от украинских военных знаковый подарок. Фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас получила подарок от воинов ВСУ. Защитники Украины из 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила прислали ей сувенирный кубок, сделанный из корпуса 120-мм артиллерийского снаряда.

Видео дня

Подарком политик похвасталась на своей странице в Facebook. Каллас поблагодарила военнослужащих и пообещала, что будет поддерживать Украину "до самой победы".

"Украинские бойцы из 24-й бригады в знак благодарности прислали мне кубок, сделанный из 120-мм артиллерийского снаряда", – написала премьер.

Она рассказала, что подарок ей передал Марко Михкельсон, экс-член комиссии по международным делам эстонского парламента, который ездил в Украину. Он вернулся в Эстонию в пятницу, 1 сентября.

"Спасибо от всего сердца, продолжаем поддерживать Украину до самой победы", – написала Каллас.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкура признал, что поставки боеприпасов для ВСУ в рамках проекта Европейского Союза развиваются с замедленной динамикой. Из обещанного миллиона боеприпасов Украина получила менее 250 тысяч снарядов.

– 10 августа Эстония объявила о предоставлении нашей стране новой партии военной помощи. В нее вошли 150 единиц стрелкового оружия и боеприпасы к нему.

– С начала большой войны Таллин предоставил Киеву военную помощь более чем на 400 миллионов долларов, что составляет более 1% эстонского ВВП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!