Премьер Эстонии: администрация США становится немного нетерпеливой к играм РФ

Администрация президента США Дональда Трампа "становится немного нетерпеливой" в отношении игр, которые ведет Российская Федерация. Об этом свидетельствует то, что Вашингтон поддержал предложение "коалиции желающих" установить безусловный 30-дневный режим прекращения огня с понедельника, 12 мая.

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Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Как передает ERR, 10 мая он участвовал в обсуждениях коалиции по видеосвязи.

"Вероятно, мы достигли момента, когда США с их стремлением к 30-дневному прекращению огня и способностью обеспечить соблюдение санкций и Европа с Украиной, возможно, начинают действовать совместно и точка приложения этого давления теперь смещается в сторону России. Я думаю, что американская администрация также становится немного нетерпеливой в отношении этих российских игр", – сказал политик.

Напомним: участники субботнего саммита "коалиции желающих" согласились, что с 12 мая должно начаться всеобъемлющее и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что РФ должна серьезно отнестись к этому предложению. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора, а также нарастить поддержку Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– 10 мая в Киев приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.

– Вместе с президентом Владимиром Зеленским они позвонили главе США Дональду Трампу.

– По данным Politico, Трамп ответил на звонок, хотя в Вашингтоне еще не было и 7 утра. Республиканец согласился поддержать европейские требования.

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