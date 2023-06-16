Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео

В пятницу, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел переговоры с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки. Основное, что хотел донести глава государства гостям украинской столицы – это то, что войну может закончить только прекращение российского террора и выведение всех их войск из территории Украины.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram. Он отметил, что говорил с африканскими дипломатами именно о пути достижения настоящего и справедливого мира, без всякого российского шантажа и обмана (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен", – заверил Зеленский.

В состав делегации из Африки вошли Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема, Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули и специальные представители Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда.

По завершению переговоров политики дали совместную пресс-конференцию, во время которой Зеленский попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу добиться от российского диктатора Владимира Путина освободить украинских политзаключенных, поскольку он все время цитировал Нельсона Манделу, который также был политзаключенным.

"Если мы говорим, о вопросах узников, и особенно политзаключенных, если я не могу повлиять на ваш выбор поехать к коллегам, к президенту РФ, то я хотел бы вас попросить, продолжая тему заключенных, просто продемонстрировать именно то, в чем, мне кажется, вы уверены – что они способны думать, РФ, и попросить их, чтобы они отпустили политзаключенных, которые там с 2014. Наши крымчане и многие другие наши люди. Мне кажется, это будет важный результат вашей миссии и плана, и дорожной карты", – отметил Зеленский.

В то же время, президент уточнил, что так и не понял дорожную карту Африканской делегации.

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