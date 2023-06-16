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Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео

Марина Погорилко
Новости политики
2 минуты
1,1 т.
Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео

В пятницу, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел переговоры с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки. Основное, что хотел донести глава государства гостям украинской столицы – это то, что войну может закончить только прекращение российского террора и выведение всех их войск из территории Украины.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram. Он отметил, что говорил с африканскими дипломатами именно о пути достижения настоящего и справедливого мира, без всякого российского шантажа и обмана (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен", – заверил Зеленский.

В состав делегации из Африки вошли Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема, Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули и специальные представители Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда.

По завершению переговоров политики дали совместную пресс-конференцию, во время которой Зеленский попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу добиться от российского диктатора Владимира Путина освободить украинских политзаключенных, поскольку он все время цитировал Нельсона Манделу, который также был политзаключенным.

Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео
Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео

"Если мы говорим, о вопросах узников, и особенно политзаключенных, если я не могу повлиять на ваш выбор поехать к коллегам, к президенту РФ, то я хотел бы вас попросить, продолжая тему заключенных, просто продемонстрировать именно то, в чем, мне кажется, вы уверены – что они способны думать, РФ, и попросить их, чтобы они отпустили политзаключенных, которые там с 2014. Наши крымчане и многие другие наши люди. Мне кажется, это будет важный результат вашей миссии и плана, и дорожной карты", – отметил Зеленский.

Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео

В то же время, президент уточнил, что так и не понял дорожную карту Африканской делегации.

Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео
Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео
Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео
Прекращение террора и вывод всех войск РФ: Зеленский провел переговоры с лидерами Африки по миру в Украине. Фото и видео

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