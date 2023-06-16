Делегация ЮАР подыграла России после ее атаки на Киев: заявили, что якобы не слышали взрывов

Делегация из Южной Африки во главе с президентом Сирилом Рамафосой, прибывшая в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения своего видения мирного плана для Украины, отрицает ракетную атаку России, которая была совершена аккурат в ее приезд в украинскую столицу. Политики и дипломаты из ЮАР были вынуждены экстренно спуститься в ближайшее бомбоубежище, но отказались признать факт взрывов, назвав объявленную тревогу "дезинформацией населения".

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Об этом сообщает южноафриканский информационный портал news24, ссылаясь на слова самого Рамафосы. Глава ЮАР коротко опроверг все заявления, сделанные официальными властями Киева об очередной угрозе российских обстрелов: "Это дезинформация и неправда".

Слова своего лидера подтверждает помощник Рамафосы Винсент Магвеня, который также находится с ним поездке. Он отрицает, что вместе с коллегами слышал взрывы и считает, что украинские власти зачем-то нагнетают обстановку.

"Мы приехали, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео с отеля здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то умышленная дезинформация", – выдал абсурдную мысль представитель делегации.

Магвеня также выразил свое удивление и как бы подтвердил свою версию тем, что жители Киева сразу же после завершения тревоги вернулись к нормальной жизни. По его мнению, если бы угроза действительно существовала, люди бы не смогли так легко выйти из убежищ и пойти по своим привычным делам.

"Мы все были озадачены, когда нас отвезли обратно в гостиницу, и мы проезжали по улицам, где люди вели обычный день. Это очень странно и в каком-то смысле является умышленной дезинформацией", – в очередной раз сделал акцент на последнем слове представитель ЮАР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что целью миссии ЮАР в Украине является "пропаганда важности мира и поощрение сторон согласиться на дипломатический процесс переговоров". На следующий день делегация планирует посетить Санкт-Петербург, где намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.