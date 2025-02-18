Прекращение огня, выборы и подписание окончательного соглашения: депутат Европарламента раскрыл планы Трампа по завершению войны в Украине

Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский рассказал, о чем идет речь в мирном плане Дональда Трампа о завершении войны в Украине. По его словам, предложение президента США предусматривает три основных пункта: прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного договора.

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В соцсети X он написал, что это полное исполнение желаний диктатора Владимира Путина. При этом предвыборная часть – это подарок Трампа своему российскому коллеге.

"Путин ненавидит президента Украины Владимира Зеленского, потому что он провалил его планы покорения Украины. И мечтает после изнурительной войны получить пророссийского кандидата", – отметил депутат Европарламента.

По его словам, для Трампа также было бы удобно получить такого украинского президента, который был бы настолько слабым, что "пропел бы" все украинские ресурсы.

"Нам, европейцам, должно быть очень ясно, что выборы ДОЛЖНЫ состояться ПОСЛЕ финального этапа. Не раньше", – отметил Лагодинский.

Он подчеркнул, что окончательное соглашение о мире в Украине не может быть подписано пророссийским кандидатом, которого изберут на этапе №2 – проведение выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты не будут навязывать Украине и президенту Владимиру Зеленскому какое-либо соглашение по окончании войны без консультаций с Киевом. Вашингтон выслушает "пункты обсуждения" от каждого, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что тактика переговоров Вашингтона по завершению российско-украинской войны "неортодоксальна". Но она, как выразился он, "внушает надежду".

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