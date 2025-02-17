Решение примут Зеленский и украинцы: Келлог заверил, что США не будут навязывать Украине мирное соглашение

Соединенные Штаты не будут навязывать Украине и президенту Владимиру Зеленскому какое-то соглашение по окончанию войны без консультаций с Киевом. Вашингтон выслушает "пункты обсуждения" от каждого.

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Соответствующее заявление сделал специальный представитель американского президента по вопросам Украины и РФ Кит Келлог. Как передает Sky News, отставной генерал 17 февраля выступил перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия).

Он заверил, что никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение, все будет обсуждаться с украинской стороной.

"Он и народ Украины примут это решение", – утверждает спецпосланник Дональда Трампа. По словам Келлога, его работа заключается в обеспечении гарантий безопасности для украинцев.

Чиновник добавил, что подготовка его поездки в Украину уже на стадии завершения, и там он встретится с Зеленским.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Кит Келлог запланировал визит в Киев. Он заявил, что в переговорах будет ориентироваться на диалог, состоявшийся 14 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

– В CNN считают, что специальный посланник Дональда Трампа может посетить Украину в четверг, 20 февраля. Но официально дата визита не раскрывается.

– Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что тактика переговоров Вашингтона по завершению российско-украинской войны "неортодоксальна". Но она, как высказался он, "вселяет надежду".

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