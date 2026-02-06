Председатель и генсек ОБСЕ посетили Москву впервые за время полномасштабной войны: что известно о цели визита

Высшее руководство ОБСЕ – действующий председатель Игнацио Кассис и генеральный секретарь Феридун Синирлиоглу – посетили Москву. Там они встретились с представителями Кремля, в частности министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, и говорили о завершении войны в Украине.

Видео дня

Подобный визит является первым с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. "ОБСЕ была создана для урегулирования напряженности. Эта основополагающая цель является более важной, чем когда-либо", – утверждается на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

О чем руководители ОБСЕ разговаривали с россиянами

Пресс-служба заявила, что Кассис и Синирлиоглу представили инструменты, доступные ОБСЕ, в поддержку мирного урегулирования и его реализации на местах. Именно это в организации назвали основной целью поездки в Российскую Федерацию.

Мол, визит "подчеркивает приверженность политическому диалогу со всеми государствами-участниками".

Во время встречи с Лавровым лидеры ОБСЕ отметили необходимость прекращения конфликта, подчеркнув "тяжелые человеческие потери, которые война продолжает забирать".

"Почти четыре года после начала войны гражданское население продолжает страдать. Нападения на гражданское население и критически важную инфраструктуру наносят долгосрочный ущерб. Дипломатические усилия, направленные на достижение переговорного решения, должны быть возобновлены, чтобы облегчить страдания гражданского населения, а международное гуманитарное право должно соблюдаться всегда", – сказал Кассис.

Используя очень осторожные формулировки, он призвал все государства-участники оставлять каналы открытыми для обсуждения будущей стабильности и общей безопасности.

Генсек Синирлиоглу заверил, что ОБСЕ имеет "уникальные возможности для проведения содержательного дипломатического диалога, возрождения механизмов уменьшения рисков, контроля над вооружениями и прозрачности, необходимых для восстановления европейской безопасности".

Обсуждения в Москве касались, в частности, готовности организации "оказывать помощь там, где требуется длительная международная вовлеченность, опираясь на многолетний опыт ОБСЕ". Организация готова привлечь свои инструменты, чтобы поддержать переговоры и мирное урегулирование на местах.

Что предшествовало

2 февраля действующий председатель ОБСЕ, вице-президент Швейцарии, федеральный советник и руководитель Федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу находились с визитом в Украине.

Тогда Кассис заявлял: "Я здесь, чтобыподтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами".

Как писал OBOZ.UA:

– В Латвии и Эстонии выразили поддержку идеи назначения спецпосланника стран ЕС для участия в переговорах с Кремлем о прекращении войны. Ранее об этом заявлял Эммануэль Макрон.

– По данным СМИ, руководитель дипломатической службы президента Франции 3 февраля посетил столицу страны-агрессора РФ Москву. Там Эммануэль Бонн провел переговоры с российскими чиновниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!