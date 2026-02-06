Кто понесет украинский флаг и зажжет огонь, а кто соревнуется еще до начала Игр? Все, что нужно знать об открытии Олимпиады

Милан и Кортина готовятся принимать 25-е Зимние Олимпийские Игры. Это будет большой снежный форум на несколько тысяч спортсменов со всех континентов. На какой спорт делает ставку Украина? Кто зажжет главную чашу Игр и почему она не одна? OBOZ.UA рассказывает все детали главного спортивного турнира февраля.

Церемония будет уникальной. Точнее – на много городов

Игры в Милане, на самом деле, несправедливо называть только миланскими. Ведь принимает их еще и высокогорный городок Кортина-д'Ампеццо. Но Церемония старта Олимпиады-2026 будет не только многонациональной, но и многоместной. Парад будет проходить сразу в четырех регионах – кроме Милана и Кортины, это еще места Ливиньо и Предаццо. Все потому, что спортивные объекты значительно разбросаны по северу Италии, построили аж 6 поселков для атлетов. И чтобы каждый из них почувствовал атмосферу и не должен был преодолевать долгий путь в Милан и обратно, решили донести соревновательный дух ко всем таким способом.

Во время торжественного шоу, как и в Париже, сегодня увидим много выступлений, в том числе ведущих артистов и других музыкантов. Церемония зажжения нескольких главных факелов (об этом чуть дальше) состоится ближе к ночи по Киеву. Организаторы обещают инновационный подход через моменты, символизирующие единство, братство и всемирный спортивный дух. Кстати, за 195 медалей в 16 олимпийских видах спорта будут соревноваться более трех с половиной тысяч спортсменов.

Украинская делегация – 46 атлетов

Нашим спортсменам тоже пришлось подстроиться под такой разорванный график. Например, Елизавета Сидорко (представительница шорт-трека) будет главной в Милане, на церемонии в Кортине атлетов выведет участник скелетона Владислав Гераскевич. В горном Ливиньо впереди пойдет сноубордистка Аннамари Данча, а в Предаццо желто-синих на Парад выведет Евгений Марусяк, который представит Украину в прыжках на лыжах с трамплина. Именно Сидорко с Гераскевичем будут главными знаменосцами.

Мы отправили 46 атлетов. По данным НОК, украинская сборная представлена в 11 из 16 видов спорта этой зимой: больше всего участников в биатлоне и санном спорте, по 10 человек. Еще 9 будет во фристайле и 6 лыжных гонках. По 2 украинцев будут соревноваться за медали в горнолыжном спорте, шорт-треке, лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина. И по одному атлету выйдет на фигурное катание, скелетон и сноубординг. Главную ставку желто-синие, как и всегда зимой, делают на биатлон. Об этом виде спорта и его правилах мы рассказывали вот здесь. Будут от нас спортсмены и в одном из самых зрелищных видов спорта(да-да, это фристайл). Ну а еще можно прочитать о тех видах спорта, где лед играет ключевую роль.

Украинские атлеты провели несколько официальных тренировок, в частности, по горнолыжному и санному спорту. А на трассы они выходят уже завтра: 7 февраля наши заходят в соревнования сразу по четырем видам спорта: фристайл (слоупстайл), горнолыжный спорт (скоростной спуск), лыжные гонки (скиатлон) и санный спорт (одиночные сани). Все соревнования очень интенсивные, но растянутые в течение дня.

Впервые в истории – двойной огонь

Огонь прибыл в Милан еще вчера. В течение четверга он путешествовал по пригороду главного города Олимпиады, пока не добрался до сердца столичного города – площади Дуомо уже под вечер. Именно там, в темноте февральского вечера, зажгли олимпийский котел в честь предстоящего открытия Игр. Зажгли огонь еще в ноябре. Но его могло и не быть из-за погоды, пришлось применить хитрости. И все же – последние 2 месяца он путешествовал по всем уголкам Италии и уже прибыл к главной арене.

Главное, на что надо обратить внимание, – впервые в истории будет две чаши с олимпийским огнем, поскольку два города. Первая, которую зажгут во время основной церемонии, находится в Милане возле Триумфальной арки, одной из знаковых достопримечательностей. Вторая будет в Кортине-д'Ампеццо на Площади Дибона, это самое сердце живописного городка.

Кто будет зажигать – загадка даже для итальянцев

От места первого зажжения в Греции до Милана огонь несли более 10 тысяч человек. Среди них были не только известные спортсмены, но и актеры, местные деятели, волонтеры, выдающиеся фигуры итальянской истории. А вот кто будет зажигать главную чашу у уже упомянутой Триумфальной арки – мировая тайна. Например, это мог быть вторая ракетка мира, многократный теннисный чемпион Янник Синнер. Но он не появится даже на церемонии открытия Олимпиады. Неофициально стало известно, что спортсмен хочет придерживаться своего тренировочного графика, поэтому будет в пути в Доху, а не в Италию.

А вот Gazzetta dello Sport пишет, что главный факел будет передан легендам итальянского спорта – горнолыжникам Альберто Томба и Дебори Компаньони. Первый является трехкратным олимпийским чемпионом и дважды чемпионом мира, в свое время главный в слаломе. Другая спортсменка столько же раз торжествовала на Олимпиадах и трижды на других мировых соревнованиях, тоже специалистка по слалому. Журналисты пишут, что двое их будет именно из-за новой традиции зажигания, каждый спортсмен получит свою дистанцию на разных локациях, в Милане и Кортине. И хотя МОК и сама Италия пока это мнение не подтвердили, такой статус для главных спортсменов страны был бы хорошим признанием их достижений.

Игры начнутся только сегодня. Но соревнования уже давно активны

Это уже не первая Олимпиада, которая началась до официального открытия. Церемония будет только сегодня вечером, а мы уже многое смогли увидеть. Стартовали Игры еще 4 февраля с керлинга: часто непонятного, но довольно интересного вида спорта. Очень зажигательная получилась игра-открытие Британии против Норвегии (8:6). Тоже со среды идут тренировки по горнолыжному и санному спорту, вчера вышли испытать и лыжные трамплины. 5-го числа начались первые соревновательные этапы по хоккею и сноуборду. Сегодня тоже будут соревнования: до церемонии открытия успеем увидеть открытие командных и сольных танцев на льду, продолжатся игры по керлингу и новые игры по хоккею, особенно советуем посмотреть матч Чехии и Швейцарии. А с завтрашнего дня начинают разыгрывать медали большинство видов спорта Олимпиады-2026.