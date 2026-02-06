Украинцев ждут новые отключения: в каких регионах будут ограничения
В субботу, 7 февраля, по всей территории Украины объявили ограничения электроснабжения. В течение суток будут действовать графики почасовых отключений для населения, и параллельно с этим – ограничения потребляемой мощности (ГОП) для предприятий и промышленных потребителей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании объяснили, что такие меры являются вынужденными и связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры, вызванными российскими ракетными и дроновыми ударами.
Энергетики отмечают: режим работы сети может меняться в течение дня. Чтобы узнать точное время отключений по конкретному адресу, потребителям советуют проверять обновления на официальных ресурсах своих облэнерго.
В периоды, когда электроснабжение восстанавливается, просят пользоваться электроэнергией ответственно, не создавая дополнительной нагрузки на систему.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам необходимо узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная, поэтому графики отключений могут быть увеличены. "Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль
