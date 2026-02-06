Украинцев ждут новые отключения: в каких регионах будут ограничения

В субботу, 7 февраля, по всей территории Украины объявили ограничения электроснабжения. В течение суток будут действовать графики почасовых отключений для населения, и параллельно с этим – ограничения потребляемой мощности (ГОП) для предприятий и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании объяснили, что такие меры являются вынужденными и связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры, вызванными российскими ракетными и дроновыми ударами.

Энергетики отмечают: режим работы сети может меняться в течение дня. Чтобы узнать точное время отключений по конкретному адресу, потребителям советуют проверять обновления на официальных ресурсах своих облэнерго.

В периоды, когда электроснабжение восстанавливается, просят пользоваться электроэнергией ответственно, не создавая дополнительной нагрузки на систему.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам необходимо узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная, поэтому графики отключений могут быть увеличены. "Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль

