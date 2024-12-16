Предложение Трампа прислать миротворческие войска в Украину реалистично только при одном условии. Интервью с дипломатом Веселовским

Очертания первоначальных усилий избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, которые он предпринял во время своего визита во Францию, начинают проясняться. Главный вывод на сегодняшний день: именно Европе придется взять на себя большую часть бремени по поддержке Украины войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России.

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Первую попытку более предметно обсудить этот вопрос на днях предпринял президент Франции Макрон во время своего визита в Польшу, где встретился с премьер-министром страны Туском.

Своими мнениями по поводу того, какие препятствия на пути к появлению в Украине европейской миротворческой миссии, в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– На встрече в Париже, по информации американских СМИ, Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за прекращением огня. Он не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем не будут участвовать.

Реализатором этого замысла является Макрон, который в Польше встретился с премьер-министром страны Дональдом Туском и уже обсудил вопросы размещения миротворческой миссии в Украине. Эти миротворцы могут являться гарантиями безопасности?

– Президент Макрон впервые высказал мнение о том, что миротворцы из европейских стран могут быть в Украине, почти год назад в феврале.

И после этого большинство стран сказали, что это невозможно, об этом не стоит даже говорить. Некоторые страны сказали, что возможно, но нужно думать. Дальше эта идея снова возвращалась в эфир и постепенно к ней стали привыкать. Тем более что ситуация в Украине не улучшилась с тех пор, а ухудшилась. И говоря о миротворцах, французах, а также других европейцах, их так или иначе поддерживающих, фактически говорят о том, что где-то они должны стать, чтобы Россия дальше не двигалась на Запад.

Однако эта идея реалистична только при одном условии, если с ней согласится Российская Федерация. Если она признает эти войска как миротворцы и если заключит определенные договоренности о параметрах действий этой группы войск на территории Украины. Сегодня в этом большое сомнение, прежде всего потому, что эту территорию, где хотели бы разместиться войска, Москва считает своей собственной.

К тому же Россия не собирается прекращать боевые действия, и об этом говорят все в Кремле, пока не будут исполнены так называемые Стамбульские договоренности. Мы знаем, о чем идет речь, о фактической капитуляции Украины. То есть здесь очень много "но" для того, чтобы сделать возможной эту миссию. В теории она возможна. Завтра в Кремле происходит государственный переворот, приходят к власти другие люди, они отводят войска в какой-то степени, и появляется европейская миссия, которая будет гарантировать этот мир. Например, когда вы говорите, что президент Макрон приехал к премьеру Польши, то мы не должны забывать, что у Туска в составе его коалиции есть еще действующий спикер парламента и действующий министр обороны. Оба жестко и однозначно сказали, что никаких польских войск на украинской территории размещать они не хотят, даже миротворческих. в Украину в рамках потенциального соглашения о прекращении огня для окончания войны с Россией. По крайней мере, на сегодня.

Еще очень важный момент – количество миротворцев. Говорят о 40 тысячах людей, американцы называли 100 тысяч, то есть это огромные затраты. Для того чтобы завести, разместить на этой тысячекилометровой линии такое количество людей, нужны месяцы и нужны миллиарды. Так что на сегодняшний день как идея это все выглядит неплохая, но очень много составляющих и серьезно ли их уже кто-то рассматривает, или кто-то это рассчитывает, сложно сказать.

– Что касается нашей реакции на эту идею, то "Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории", – заявила вице-премьер Украины Стефанишина. Кажется, имеем трансформацию отношения украинской власти к иностранным войскам на территории страны.

Именно так, ведь украинская сторона, впервые услышав идею Макрона, сказала, что нам это не нужно. Потом немного оправилась и сказала, это неплохо, но это невозможно, потому что тогда половина стран НАТО сразу прекратят нам помогать. Какую-то связь здесь я не понимаю, но так было сказано.

Потом прошло еще время и пришли в себя окончательно и сказали, ну да, конечно, если это произойдет, это ведь очень хорошая гарантия, мы вполне с этим согласны. Вот такая ситуация.

– Вы отметили, что ничего не выйдет из идеи с миротворцами, если Россия будет против, а она будет, конечно, против. Но ведь это предложение исходит от Трампа. Он каким-то образом может вынудить Кремль согласиться с этим предложением?

– На мой взгляд, у него нет реальных рычагов. Собственно, накануне все же один рычаг появился, и он называется отступление. Трамп заявил, что ему не нравится, что американское дальнобойное оружие бьет по российской территории. Мол, этого не должно быть, он против этого. И появляется предмет для торга, он может пообещать Путину таким образом, что если он только придет к власти, то отменит это разрешение администрации Байдена. Но ведь и ты чем-нибудь уступи. Опять же так, будет ли это и сработает ли, сегодня трудно сказать.

– На сегодняшний день не все в Европе воспринимают идею с миротворческими силами положительно. Та же Германия, фактически финансово крупнейший наш партнер в Европе, категорически против такого шага.

В феврале 2025 г. в Германии планируются внеочередные выборы. Вероятно, действующий канцлер Шольц их проиграет и страну возглавит Фридрих Мерц, который гораздо больше хочет помогать Украине, по крайней мере, сегодня заявляет об этом. Изменится ли, на ваш взгляд, позиция Германии после выборов по этому направлению?

– По-моему, если кто-то и присоединится радостно и обязательно, то это британцы. Теперь относительно немецкого варианта. Для немцев поставить свои сапоги на территорию бывшего Союза, очень сложно психологически и стоит ли нам их ломать и приглашать так изо всех сил, это большой вопрос. Может, и не стоит. В столь серьезных вещах действовать буром, ломом не стоит. Немцы и так совершили колоссальную эволюцию в своей помощи. Требовать от них сегодня большего не стоит.

Что касается Мерца, то да, он победит, но не получит единоличного парламента. Он будет вынужден с кем-то договариваться. А если он будет договариваться с тем уж социал-демократом, с тем уж Шольцем? Или тот не заблокирует такое решение? Наверное, заблокирует. Еще одна неприятность, что в Германии никуда не делись крайне-левые и крайне-правые. Они тоже могут сказать свое слово.

– В целом эти шаги, которые сейчас Европа пытается предпринять, ожидая Трампа, на ваш взгляд, они не поздно делаются и вообще будут иметь какой-то действенный результат?

– С одной стороны, это может быть, так сказать, пас Трампу. Видите ли, вы же предложили такую идею и мы ее подхватили. Мы не против вас, мы вместе с вами. Следовательно, не наезжайте и не требуйте чего-нибудь большего. Мы уже здесь, уже готовы. Как только ты, Дональд, убедишь своего друга Володю, что он должен остановиться, мы сразу подъедем своими войсками и там встанем. Почему бы и нет? Если будут гарантии от вас обоих, мы готовы. Однако все это пока только на словах. Никто еще не заводил машины, не раздавал сухие пайки, маршруты не проложены, места не обозначены. Хорошо, что оно есть, хоть так.

– Накануне Шольц заявил, что будет продолжать общаться с Путиным, хотя это и нет смысла, но это нужно все равно делать. Какая странная политика немецкого канцлера, к чему он стремится вообще?

– В Европе уже давно существует не уничтоженная "бацилла", проклятая, здоровенная, называется "Орбан". Она "укусила" премьера Словакии – Фицо. Теперь, похоже, эта "бацила" пролезла в Германию и "укусила" Шольца. Это, извините, сейчас такой пассаж, не совсем дипломатический.

У нынешнего канцлера Германии много внутренних проблем. Ситуация экономическая и внутриполитическая в Германии не в его пользу. Возможно, это еще одна попытка отыграть себе процент-другой.

– Премьер-министр Венгрии Орбан встретился с Трампом, потом сразу же звонит по телефону Путину и якобы пытался контактировать с руководством Украины. То есть Трамп показывает, что именно Орбан будет его рупором в Европе по отношению к украинской войне, так получается? Насколько нам велика угроза?

– Рупором возможно. Знаете, Трампу удобно иметь возле себя людей, которые готовы на все и готовы менять свое мнение, продавать, как говорится, родную маму, чтобы нравиться начальнику. Такие люди нужны, они выгодны. Например, Трамп сам начнет что-то высказывать против объединяющихся европейцев. А здесь есть троянский конь, который готов ко всему. Надо ездить – будет ездить. Надо лаять — будет лаять, несмотря на то, что он конь и так далее. Вот что такое Виктор Орбан сегодня для Дональда Трампа. И очень жаль, что Европа проспала в свое время этот процесс.

Ведь Орбан стал таковым не вчера, он активно трансформировался в течение 7-8 лет. И о Крыме он высказывался несколько двусмысленно. И депутаты его туда ездили и так далее. То есть, все это было. Но где-то так не обращали внимания или думали, ну поиграем и остановимся. Но он не останавливается, потому что уже себя испачкал очень существенно и уже грязнее быть не может.

За время председательства Венгрии в ЕС Орбан пытался реально перессорить европейцев и сделать политическую коалицию на основе сотрудничества с некоторыми правыми партиями в разных странах. Более того, он всегда говорит, что в Брюсселе негодяи, колонизаторы и против Брюсселя. Следовательно, он себя не отождествляет с Европой и европейцами, которые все еще выступают за единую Европу. Они понимают, что Европейский Союз – единственный способ спастись в этом мире, который становится более конкурентным и сложным. И если Европа не будет целостной и более объединенной, каждого в одиночку просто съедят.