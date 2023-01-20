Правительство внесло в Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, которыми руководят из РФ

Кабинет министров предложил парламенту законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, которыми руководят из государства-агрессора России. Карта будущего документа уже появилась на сайте Верховной Рады.

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В то же время, текст проекта закона пока отсутствует. Речь идет о законопроекте №8371, инициатором которого указан премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций". Как говорится на сайте парламента, 19 января документ был передан на рассмотрение руководству ВР.

Представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук на своем канале в Telegram пояснил, что предложенная правительством законодательная инициатива предусматривает обеспечение духовной независимости в нашем государстве, а также защищает его национальные интересы.

Кроме того, этот документ призван не допустить среди украинского народа раскола по религиозному признаку,

В случае принятия законопроекта №8371, как отметил Мельничук, в Украине станет невозможной деятельность церквей, центр управления которых расположен в стране, оказывающей против нашего государства вооруженную агрессию. Речь идет о стране-террористе России, которая в феврале 2022 года начала против Украины полномасштабную войну.

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