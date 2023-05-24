Правительство Швейцарии согласилось списать 25 танков Leopard 2 для последующей перепродажи: может ли их получить Украина

Швейцария сделала первый шаг к перепродаже Германии танков Leopard 2. Правительство страны поддержало вывод из эксплуатации 25 таких боевых машин с целью их дальнейшей продажи Берлину.

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В среду, 24 мая, правительство Швейцарии одобрило предложение продать обратно ФРГ 25 танков немецкого производства Leopard 2. Об этом говорится в сообщении Федерального совета страны.

"Федеральный совет соглашается вывести из вооружения 25 основных боевых танков Leopard 2. Компетентная комиссия Национального совета предлагает снять с эксплуатации эти списанные танки и таким образом дать возможность продать их обратно немецкому производителю", – говорится в пресс-релизе правительства.

Теперь швейцарский парламент должен принять такое решение. Планируется, что это произойдет на предстоящей летней сессии – в июне 2023 года.

В сообщении швейцарского правительства также отмечено, что в настоящее время швейцарские военные имеют 134 танка немецкого производства Leopard 2 на вооружении и еще 96 на хранении.

Ранее Швейцария отклонила запросы Германии, Дании и Испании по поводу реэкспорта в Украину приобретенной военной техники швейцарского производства. Однако Берн отказывал им. Этот вопрос чувствителен для швейцарских властей. Согласно законам о нейтралитете и отдельном эмбарго на поставки оружия, Швейцарии запрещено передавать оружие в зону активных боевых действий.

Однако перепродажа обратно в Германию танков Leopard 2 производителю оружия Rheinmetall позволит компании компенсировать пробелы в вооружении стран-членов Европейского Союза и НАТО.

Это, в свою очередь, может позволить западным странам послать больше военной помощи Украине.

Как известно, Германия, Польша, Португалия, Финляндия и Швеция есть среди стран, посылающих танки Leopard, чтобы помочь Украине защититься от нападения России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Швейцария может отойти от нейтралитета и разрешить реэкспорт оружия в Украину для защиты от российской агрессии. Соответствующая тема поднимается и политиками, и гражданским обществом страны.

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