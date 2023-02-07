Швейцария может отказаться от нейтралитета и разрешить реэкспорт оружия в Украину – Reuters

Швейцария, у которой нейтралитет является главным принципом внешней политики, может отойти от собственных правил и разрешить реэкспорт оружия в Украину для защиты от российской агрессии. Соответствующая тема поднимается и политиками, и гражданским обществом страны.

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Об этом написало Reuters, заявив: "Проукраинский сдвиг в общественном и политическом настрое оказывает давление на правительство, чтобы оно сняло запрет на экспорт швейцарского оружия в зоны боевых действий". Речь идет о передаче вооружений или военной техники швейцарского производства третьими странами.

Нейтралитет, который юридически тянется еще с 1815-го и был закреплен договором 1907 года, предусматривает, что Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны. Другие государства теоретически могут обратиться в Берн с запросом о реэкспорте швейцарского оружия, имеющегося у них на складах, но почти всегда получают отказ.

Тема отступления от многовековой традиции уже поднималась представителями крупной оружейной промышленности страны. Также с призывами помочь Киеву к Берну обращались европейские соседи, и дискуссии о реэкспорте "становились все громче по мере усиления российского наступления".

Правила рекомендовали смягчить два парламентских комитета по безопасности страны, но законодатели пока расходятся во мнениях.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы – часть западного мира", – заявил лидер правоцентристской партии СвДП Тьерри Буркарт, который представил швейцарскому правительству предложение разрешить реэкспорт оружия в страны со схожими демократическими ценностями. Он уверен, что его государство не должно мешать другим помогать Украине. В противном случае, по его словам, Берн "поддержит" Москву, позиция которой "не является нейтральной".

Журналисты также обратили внимание на опрос общественного мнения, проведенный 5 февраля.

55% швейцарцев сказали, что выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину. Результат социологического исследования можно назвать необычным и очень позитивным для Киева.

"Если бы мы задали этот вопрос до войны…, ответов, вероятно, было бы меньше 25%. В прошлом разговоры об изменении нейтралитета были табу", – прокомментировал изменение мнения общества Лукас Голдер, содиректор социологического центра GFS-Bern.

Добавим: согласно правительственным данным, в 2021 году оружейный сектор Швейцарии, в который входят транснациональные корпорации Lockheed Martin и Rheinmetall, продал за границу вооружений на сумму 800 миллионов швейцарских франков (876 миллионов долларов).

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее о том, что Швейцария переосмысливает политику нейтралитета и законы о реэкспорте оружия на фоне войны в Украине, сообщало Politico. Журналисты предположили: изменения в законодательстве могут занять довольно много времени.

– В политических кругах Швейцарии обсуждается возможная продажа танков Leopard странам, которые их поставляют Украине. Таких боевых танков в Швейцарии в избытке.

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