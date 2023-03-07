В парламенте Швейцарии отклонили одно из предложений, которое предусматривало разрешение на реэкспорт оружия в Украину

Верхняя палата парламента Швейцарии Совет кантонов 6 марта после многочасовых дебатов отклонил резолюцию о снятии запрета на реэкспорт оружия, что предусматривало бы передачу Украине швейцарского вооружения. Некоторые парламентарии увидели в такой инициативе угрозу репутации страны как нейтрального государства-посредника.

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Как сообщает Blick, ходатайство выдвинул представитель либералов Тьерри Буркарт. Против резолюции выступили 23 депутат, за – 18, еще два воздержались.

В документе идет речь об отмене запрета реэкспорта военного оборудования в страны, которые "преданы швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сопоставимый со швейцарским".

Представляя резолюцию, Буркарт напомнил, что Германия, Испания и Дания уже обращались к Швейцарии за разрешением на реэкспорт. Западные партнеры раздражены отказом Швейцарии, заявил он.

При этом большинство членов Комиссии по вопросам политики безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против ходатайства. Они мотивировали свою позицию тем, что предпочитают принимать поправки в законодательство через парламентскую инициативу.

Кроме того, некоторые члены Совета кантонов выступили принципиальную против снятия запрета на реэкспорт, поскольку увидели в этом угрозу репутации Швейцарии как нейтрального государства-посредника.

Однако вопрос реэспорта оружия будет также на повестке дня нижней палаты – Национального совета в ходе текущей сессии. В ближайшее время он обсудит предложение Комитета по вопросам политики безопасности, выдвинутое в январе 2023 года.

Согласно этой инициативе, запрет можно будет снять, если реэкспорт вооружения касается ситуации, в которой Совбез или Генассамблея ООН большинством в две трети голосов определит, что она противоречит запрету на применение силы согласно международному праву.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале правительство Швейцарии отказалось конфисковать замороженные российские активы якобы из-за нарушения конституции и подрыва правопорядка.

В то же время, по данным Reuters, Швейцария может отказаться от нейтралитета и позволить реэкспорт вооружения в Украину.

Ранее стало известно о планах Германии купить у Швейцарии списанные танки Leopard 2 и передать производителю, чтобы восполнить пробелы в вооружении стран Запада, помогающих Украине.