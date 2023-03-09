Пранкеры поймали на ''зраде'' нардепа от ''Слуги народа'': планировал работать на ЮВТ

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Артем Черноморов, вероятно, хотел бы переметнуться в "Батьківщину", лидером которой является Юлия Тимошенко. Он с радостью согласился создать картинку на телевидении для нее.

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Об этом сообщил автор Telegram-канала "Джокер", который решил устроить пранк и проверить верность политика. Он написал Черноморову от имени депутата Сергея Власенко от партии "Батьківщина".

"Власенко" попросил "слугу народа" с Николаевщины организовать визит Тимошенко в Николаевскую область и найти местных жителей, которые были бы готовы пообщаться с ней на камеру для создания необходимой картинки. Черноморов с радостью согласился. "Не вопрос", – написал он.

При этом прямо отвечать на вопрос о том, хотел ли бы он посотрудничать с "Батьківщиной", в переписке Черноморов не стал. Однако ему было приятно, что в партии выделили и попросили о помощи именно его.

"Как оказалось, парень поклонник Юлии Владимировны Тимошенко. Спустя год войны, народный депутат готов организовывать красивые постановочные картинки на ТВ для Юлии Тимошенко. Я не знаю, на сколько нужно быть ущербным, что бы пытаться выслужиться перед 3% ЮВТ. Черноморов, пакуй чемоданы", – пишет "Джокер".

Напомним, что на Херсонщине народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев, перешедший на сторону оккупантов, был назначен "вице-премьер-министром" в так называемом "правительстве Херсонской области". Впоследствии стало известно о его ликвидации.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный народный депутат Александр Трухин написал заявление о составлении мандата. Соответствующее постановление одобрил регламентный комитет Верховной Рады Украины.

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