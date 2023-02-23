Нардеп Трухин подал заявление о сложении мандата: накануне он пошел на сделку со следствием по делу о взятке

Скандальный народный депутат Александр Трухин написал заявление о сложении мандата. Соответствующее постановление уже внесено регламентным комитетом ВРУ, заявление нардепа будет рассмотрено на ближайшем заседании.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он также опубликовал фото заявления Трухина.

"Заявление А.Трухина по сложению мандата народного депутата. Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", – подписал фото заявления Железняк.

В своем заявлении Трухин ссылается на пункт 1 части 2 статьи 81 Конституции Украины (предусматривающий возможность сложения депутатом полномочий по собственному желанию) и на пункт 1 части 1 статьи 4 ЗУ "О статусе народного депутата" (согласно которой сложение мандата может происходить по письменному заявлению народного избранника).

Датировано заявление 22 февраля 2023 года.

Напомним, 23 августа 2021 года Audi Трухина спровоцировал серьезное ДТП на Бориспольской трассе. Автомобиль, в котором находился нардеп, влетел в Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Вследствие ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей. Все они были госпитализированы.

СМИ сообщали, что Трухин во время ДТП пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт нардеп так и не признал, да и свое присутствие на месте аварии он подтвердил лишь через неделю. Также он заявлял, что не находился за рулем Audi.

В феврале 2022 года в сеть попало видео, на котором Трухин говорит, что может "решить вопрос" с министром МВД, а за оформление себя как пассажира и возможность "потихоньку уйти в лес" он предложил "150 тысяч бонуса". Именно предложение взятки народным депутатом и вызвало особое возмущение общественности.

В конце августа 2022 года суд присудил штраф 850 грн мужчине, взявшему на себя вину за аварию. А 7 сентября сам Трухин получил подозрение в подкупе полицейских от НАБУ и САП.

В декабре дело Трухина направили в суд – ему грозил штраф от 1 до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Фигурант пропускал судебные заседания, но при этом ездил в командировки.

Однако накануне, 22 февраля, Высший антикоррупционный суд провел заседание, в ходе которого утвердил сделку Трухина со следствием. Ее якобы предложил сам нардеп.

Трухин признал факт предложения взятки правоохранителям, а также взял на себя обязательство в течение месяца перевести на нужды ВСУ 6 млн грн, в частности, "донаты" от нардепа должны поступить на создание "Армии дронов".

Также Трухин согласно сделке со следствием должен заплатить штраф в размере 68 тыс. грн – это максимальная сумма штрафа по статье по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), которую инкриминируют Трухину.

Залог в размере 49,6 тыс. грн, который вносил Трухин, также перечислят ВСУ.

Соглашение о признании виновности депутатом было подписано 17 февраля 2023 года.