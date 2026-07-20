"Позиция общества услышана": Буданов анонсировал результаты "последних внутренних изменений"

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал общественный резонанс вокруг последних внутренних изменений в государстве. По его словам, позиция граждан услышана, а решения принимаются с учетом интересов страны.

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Он также призвал сохранять спокойствие и не допускать внутренних конфликтов. Об этом Буданов написал в своем Telegram-аккаунте.

Буданов отметил, что ситуация вокруг последних внутренних решений вызвала сильные эмоции в обществе.

"Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие – это сила, которая поддерживает наше государство все эти годы. Позиция общества услышана", – написал глава ОПУ.

Буданов сообщил, что ситуация решается "профессионально, конструктивно и в интересах государства". В связи с этим он призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.

Отдельно глава Офиса президента подчеркнул, что дискуссии являются нормальным явлением для демократического общества, однако они должны оставаться мирными и не создавать угроз для национальной безопасности.

Он также предостерег от внутренних конфликтов, подчеркнув, что враг внимательно следит за ситуацией внутри страны и может использовать любые разногласия.

"Призываю никого не оскорблять. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут", – подытожил Буданов.

Напомним, в понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим Группировкой объединенных сил ВСУ Михаилом Драпатым, командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командиром корпуса "Хартия" Игорем Оболенским ("Корнетом"). Основной темой обсуждения стало эффективное использование опыта всех составляющих Сил обороны Украины для усиления взаимодействия и выполнения боевых задач.

Встреча состоялась на фоне активного обсуждения возможных кадровых изменений в военном руководстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провёл консультации с украинскими командирами относительно ситуации на фронте и дальнейшей стратегии войны. Уже на следующий день состоятся ключевые переговоры, которые должны помочь Украине достичь своих целей и приблизить завершение войны на приемлемых для государства условиях.

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