'Потенциал армии РФ не бесконечен': Зеленский сказал, что может сдержать российское продвижение. Видео

Страна-агрессор Россия не считается с потерями личного состава, бросая свои войска в "мясные штурмы", чтобы продвинуться хотя бы на метр украинской земли. Но потенциал захватнической армии не бесконечен. Высокий уровень российских потерь и сила и отвага украинских защитников способны сдержать российское продвижение.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении 9 июня. Он назвал самые горячие направления фронта.

"Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области. Всюду российская тактика одна - они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют наши украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить. Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь и наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение", – сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну, успешно выполняя боевые задачи на своем направлении фронта.

"Каждое наше подразделение, которое успешно выполняет задачи на своем направлении, бережет все государство. Покровское направление: 117-я отдельная тяжелая механизированная бригада и 72-я отдельная механизированная - спасибо, воины, за вашу силу! Курское направление: 47-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная бригада ДШВ - спасибо! И каждое наше подразделение на Сумщине, на Харьковщине, все, кто защищает украинское приграничье и делает это результативно, - спасибо вам!", - сказал президент.

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Ускорение дипломатии и реальные решения

Владими Зеленский провел совещание по графику международной работы в июне. Он отметил, что одной из ключевых задач является достижение реальных решений – или через давление на Россию, или благодаря результативной дипломатии.

"Ни одна встреча не должна быть пустой – мы всегда в Украине должны чувствовать, что дают те или иные переговоры, тот или иной формат. Если встреча не приближает к решениям, которые могут закончить войну дипломатией, значит, должны быть решения, которые помогут нашей защите, нашим активным действиям или давлению на Россию. Болезненное давление на Россию или реальная, результативная дипломатия ради окончания войны – только такие могут быть варианты", –- подчеркнул глава государства.

Обмен пленными

Зеленский рассказал, как будет продолжаться обмен военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле. По его словам, сегодня прошел первый этап обмена, всего их будет несколько, и процесс продлится еще не один день

"В этом обмене должны быть раненые, также тяжелораненые и также те, кому 25 лет и моложе. Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Я благодарю всех, кто помогает осуществить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой из российского плена", – сказал Владимир Зеленский.

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