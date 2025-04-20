Постпред Украины при ООН Мельник призвал Германию обеспечить поддержку ВСУ до 2029 года

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник обратился с открытым письмом к лидеру Христианско-демократического союза и вероятному новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу. В нем он призвал объявить 6 мая в Бундестаге о немедленной передаче Украине 150 ракет Taurus, а также 30% авиации Бундесвера.

Видео дня

Именно на указанную дату следующего месяца в Германии запланировано голосование за нового канцлера, который избирается на четыре года – до 2029-го. Письмо бывшего посла Украины в ФРГ было опубликовано в немецкой газете Die Welt 19 апреля.

"Многоуважаемый Фридрих Мерц, я знаю, что не принято, чтобы посол обращался с открытым письмом к назначенному федеральному канцлеру Германии. Однако я пишу вам не как дипломат, а как человек и европеец, как сосед и христианин. Потому что мы живем в необычные, темные времена. В Европе идет война. Варварская война, которую развязала Россия", – отметил он в начале обращения.

Так, автор очертил пять шагов, которые Мерц, вступивший в должность уже через две недели, мог бы сделать в течение первых 100 дней своего канцлерства, "чтобы разрубить гордиев узел и принудить Путина к миру".

Одним из них, по мнению дипломата, является срочное предоставление Украине 150 крылатых ракет Taurus, что является одним из предвыборных обещаний немецкого политика.

"Это предвыборное обещание необходимо выполнить, несмотря на ожидаемое сопротивление Социал-демократической партии Германии. Это адское оружие должно быть просто доставлено, без всяких "если" и "но", чтобы остановить медленное продвижение России и коренным образом изменить динамику сегодняшней войны", – заявил Мельник.

Кроме этого, он выразил убеждение, что будущая коалиция из блока Христианско-демократического, Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) должна одобрить "передачу Украине 30% немецких истребителей и вертолетов, имеющихся в распоряжении, с запасов ВВС". По его данным, это будет 45 истребителей Eurofighter и 30 Tornado, а также 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger.

Принцип передачи трети техники Мельник предлагает распространить и на другие виды оружия Бундесвера. В частности, он призвал направить для Вооруженных сил Украины 100 немецких танков Leopard-2, 115 боевых машин пехоты Puma, 130 БМП Marder, 130 бронемашин GTK Boxer, 300 бронетранспортеров Fuchs и 20 РСЗО MARS-II с боеприпасами.

"Этот шаг также можно было бы осуществить в рамках комплексного кредита – закона о ленд-лизе, который мог бы принять Бундестаг. Главное, чтобы доставили быстро… Параллельно следует разместить заказы на масштабную модернизацию Бундесвера с целью быстрой замены поставленных систем вооружения", – подытожил Мельник.

В ряде Telegram-каналов слова постпреда при ООН трактовали как доказательство того, что Украина сможет продолжать войну до 2029 года. Однако очевидно, что это очень натянутое предположение. Украинские власти и раньше говорили о том, что стране необходимо будет продолжать развитие армии – во время и после окончания войны, чтобы сделать невозможным будущую агрессию со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, ракеты системы ПВО IRIS-T, бронетехника и пехотное вооружение.

По данным СМИ, в случае своевременного избрания в начале мая канцлер Фридрих Мерц планирует первый визит непосредственно в Украину. Президент Владимир Зеленский пригласил глав государств и правительств на саммит "коалиции желающих" 9 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!