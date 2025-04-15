Первый зарубежный визит в должности канцлера Мерц совершит в Украину: в Welt узнали дату

В случае своевременного избрания в начале следующего месяца канцлер Фридрих Мерц планирует первый визит непосредственно в Украину. Именно туда президент Владимир Зеленский пригласил глав государств и правительств на саммит "коалиции желающих" 9 мая.

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Об этом сообщают издания Politico и Welt. Впрочем, отмечается, что спикер Мерца пока отказался комментировать эту информацию.

"9 мая мы хотели бы провести встречу "коалиции желающих" на уровне глав государств и правительств с участием президента Зеленского, чтобы установить гарантии безопасности для Украины", – сказал присоединившийся по видеосвязи министр иностранных дел Украины Андрей Сибига согласно рукописи выступления, которое получило Politico в понедельник, 14 апреля, на встрече министров.

Ожидается, что на встрече будет присутствовать канцлер Германии. Скорее всего, им уже будет Фридрих Мерц. Кроме него, также ожидается участие других высокопоставленных глав правительств, таких как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Накануне, 13 апреля, Фридрих Мерц, который в ближайшее время может стать канцлером Германии, прокомментировал ракетный удар россиян по городу Сумы, в результате которого погибли 34 человека и около 100 получили ранения. Также Мерц еще раз повторил, что после консультаций с Францией и Великобританией передаст Украине крылатые ракеты Taurus KEPD-350, которые она давно просила.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц заявил, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие дальнобойные ракеты Taurus, но при условии, что соответствующее решение поддержат лидеры ЕС. Политик отметил, что придерживался такой позиции и раньше.

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