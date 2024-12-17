Постановление об отзыве депутата Бойко из парламентского комитета ВР рассмотрели: какие будут дальнейшие действия

Регламентный комитет рассмотрел постановление №12327, которое предлагает отозвать скандального нардепа Юрия Бойко из Комитета Верховной Рады Украины по правам человека. Члены ВР могут проголосовать за соответствующее решение на заседании в среду, 18 декабря.

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Об этом накануне, 17 декабря, сообщил Ярослав Юрчишин. Парламентарий на своем канале в Telegram напомнил, что авторами постановления являются около 30 политиков.

"Именно в комитете учитывается работа депутата и фиксируется его/ее заработная плата. Это то, что мы можем сделать уже завтра – лишить Бойко принятия решений в сфере прав человека.

Лишение мандата возможно только в результате вступившего в действие уголовного приговора", – напомнил Юрчишин.

Ранее стало известно, что на заседание ВР 18 декабря вызваны первый заместитель генпрокурора Алексей Хоменко и председатель СБУ Василий Малюк. Они должны представить доклады о деятельности пророссийских партий и дать оценку высказываниям экс-главы запрещенной "ОПЗЖ" Юрия Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 декабря Бойко опубликовал видео, в котором заявил о разгуле "радикалов" в Украине, которые переименовывают улицы, сносят памятники, связанные с советской и имперско-российской идеологией, декоммунизируют названия населенных пунктов и запрещают людям общаться "на родном русском языке".

– Уже на следующий день нардепы подали проект постановления об отзыве Бойко с должности члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

– 17 декабря стало известно, что эксрегионала вызвали на допрос в СБУ, где он "прозрел", назвал кремлевского диктатора Владимира Путина военным преступником и извинился перед украинцами за свои высказывания.

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