Должны дать оценку высказываниям Бойко: Рада вызвала на заседание главу СБУ и первого заместителя генпрокурора

Верховная Рада вызвала на заседание первого заместителя Генпрокурора Алексея Хоменко и председателя СБУ Василия Малюка. Они должны прибыть в парламент 18 декабря, в 10:00 с докладом о деятельности пророссийских партий. В частности, Малюк и Хоменко должны дать оценку высказываниям главы запрещенной "ОПЗЖ" Юрия Бойко.

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Такое решение Рада приняла во вторник, 17 декабря. За него проголосовал 201 народный депутат при необходимом минимуме 150 голосов.

Предложение по приглашению Малюка и Хоменко в Верховную Раду внес народный депутат Роман Костенко. На сайте парламента обнародовали результаты поименного голосования за нее.

Напомним, Служба безопасности Украины во вторник, 17 декабря, вызвала на допрос Юрия Бойко, чтобы он объяснил свои последние заявления о "разгуле радикалов" в Украине. В СБУ бывший регионал пришел в сопровождении своего охранника.

О чем конкретно разговаривали сотрудники Службы безопасности с бывшим регионалом, точно не известно. Но после визита в СБУ Юрий Бойко опубликовал видео, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал диктатора РФ Владимира Путина военным преступником.

Как сообщал OBOZ.UA:

15 декабря экссоратник предателя Виктора Медведчука Юрий Бойко опубликовал видео, в котором заявил о разгуле "радикалов" в Украине, которые переименовывают улицы, сносят памятники, связанные с советской и имперско-российской идеологией, декоммунизируют названия населенных пунктов в Украине и запрещают людям общаться "на родном русском языке"

В комментариях к ролику, опубликованному прессслужбой Бойко, украинцы рассказали, что думают о нем и его пророссийских высказываниях.

Уже на следующий день, 16 декабря депутаты ВРУ подали проект постановления об отзыве Юрия Бойко с должности члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

17 декабря стало известно, что эксрегионала после скандального заявления вызвали на допрос в СБУ, где он "прозрел" относительно причин и виновникрв кровавой российско-украинской войны. Бойко назвал Путина военным преступником и извинился перед украинцами за сказанное ранее.

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