Нардепы подали проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека.

В Верховную Раду подали проект постановления об отзыве бывшего соратника предателя Виктора Медведчука – нардепа Юрия Бойко – с должности члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины "Последней каплей" стало пророссийское заявление одиозного политика.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин. Он обнародовал представленный в ВР документ.

"Выгнать коллаборантов из комитетов Рады – наша обязанность", – подчеркнул глава комитета.

Он отметил, что выгнать Юрия Бойко из Верховной Рады – дело, которое требует некоторого времени.

По его словам, у Рады есть полномочия устранить Бойко из Комитета. Это возможно сделать на основании того, что его туда подала уже расформированная ОПЗЖ.

"Вместе с инициатором Александром Аликсийчуком и коллегами по парламенту мы подаем проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека на основании того, что его туда подала уже расформированное опежезе. Конечно, хотелось бы выбросить его из Рады в целом, но для этого нужен приговор по уголовному делу, который вступил бы в силу. Однако, устранить его из Комитета – полностью в полномочиях ВРУ", – подчеркнул Юрчишин.

Он напомнил пророссийское заявление Бойко, которое он накануне обнародовал в соцсетях. Юрчишин подчеркнул, что такими действиями эксрегионал в очередной раз показал, "где находится его хозяин и чьи интересы он защищает на самом деле".

"Мне досадно, что он до сих пор является членом парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Не может человек, который разжигает межэтническую рознь, подыгрывая агрессору, быть в этом комитете", - подчеркнул Ярослав. Юрчишин.

Как сообщал OBOZ.UA, Юрий Бойко 14 декабря опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах", которые "издеваются над людьми" тем, что сносят памятники, связанные с советской и имперско-российской идеологией и декоммунизируют названия населенных пунктов в Украине.

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, которые переименовывают города и сносят памятники и запрет говорить на родном языке.

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