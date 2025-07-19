Послы G7 отреагировали на назначение правительства Свириденко и напомнили о ключевых реформах

Послы государств "Большой семерки" поздравили нового премьер-министра Украины Юлию Свириденко и новый украинский Кабинет министров. Они призвали к продолжению реформ.

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Об этом говорится в заметке послов в соцсети Х. Послы отметили, что ожидают дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины.

"Возобновленное движение в направлении реформ, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, поддержки гражданского общества является ключевым для бизнес-климата и евроатлантического пути", – отметили послы "Большой семерки" в Киеве.

Напомним, что Юлия Свириденко 18 июля подтвердила: украинский президент Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп достигли политической договоренности по инвестициям в производство украинского оружия. В частности, достигнута договоренность о продаже американцам украинских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение 39-летней Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины (в соответствии с представлением президента). Три года она занимала должность первого вице-премьера, а сейчас стала второй женщиной-главой правительства в истории страны.

Юлия Анатольевна имеет значительный опыт в государственной службе и бизнесе, активно работала в экономическом секторе и участвовала в важных международных переговорах. OBOZ.UA здесь рассказывает подробнее о новой главе Кабмина.

Президент Украины определил приоритетные шаги, которые должно выполнить обновленное правительство во главе с Юлией Свириденко. Во-первых, это укрепление экономического потенциала Украины; также требует расширения программы поддержки украинцев; отдельным направлением деятельности признано масштабирование производства в стране собственного оружия.

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