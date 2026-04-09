Военные 18-25 лет получат после контракта отсрочку на год: Кабмин утвердил механизм

Украинские военные в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили годовой контракт с Силами обороны и уволились после его завершения, получат гарантированную отсрочку от призыва. Это стало возможным после того, как Кабинет министров утвердил механизм ее оформления.

Об этом 8 апреля сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Теперь это полноценный инструмент, который работает на практике, подчеркнул он.

Глава ведомства рассказал, что команда Минобороны вместе с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующее постановление. "Норма полностью реализована", – отметил Федоров.

Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного.

"Это решение закладывает основу для современной профессиональной армии, где служба – это сознательный выбор, – написал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, отслуживших контракт "18 до 25 лет". Парламент работал над ним с июля 2025 года.

